شیعه باید آتشفشان علم و معرفت باشد/ضرورت ترویج حفظ حجاب

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غیاث‌الدین طه‌محمدی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه همدان با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی و تبریک آغاز امامت حضرت مهدی (عج) اظهار کرد: شیعه باید دوستدار اهل بیت(ع) باشد.

وی با بیان اینکه شیعه باید در تمام مراحل زندگی قدم به قدم همگام با امام علی(ع) باشد، گفت: امام حسن(ع) و امام حسین(ع) شیعه واقعی هستند چرا که قدم به قدم با امام علی(ع) همراه بودند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با بیان اینکه شیعه باید آتشفشان علم و معرفت و تجسم عقل و ادب باشد، به پوشش برخی جوانان در جامعه امروزی اشاره کرد و گفت: شیعه باید عفاف و حجاب داشته باشد در صورتی که امروز به این امر توجه نمی‌شود.

آیت الله محمدی با اشاره به تلاش دشمن برای شناسایی امام زمان(عج) و نابودی ایشان که البته تصور خامی بیش نیست، گفت: اسرائیلی ها با تخریبی در حرم عسکریین قصد داشتند به حرم نرجس خاتون تعرض کرده و از استخوان‌های این بانو برای انجام دی. ان. ای استفاده کرده و امام زمان(عج) را از این طریق شناسایی و ایشان را به قتل برسانند.

وی با بیان اینکه دشمن تا این حد به فکر نفوذ است و باید مراقب بود، تاکید کرد: شیعه باید دایره المعارف تمام خوبی‌ها، فضیلت‌ها و آگاهی‌ها باشد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان همچنین با اشاره به در پیش بودن هفته وحدت گفت: باید مقدسات یکدیگر را محترم بشماریم تا توان مقابله برابر دشمن داشته باشیم.

آیت الله محمدی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری که فرمودند اگر فردی به مقدسات شیعه و سنی توهین کند نه شیعه است و نه سنی، عنوان کرد: دشمنان اسلام جنگ شیعه و سنی را به راه انداخته اند.

امام جمعه همدان با انتقاد از نمازگزارانی که با تاخیر در نماز جمعه حاضر می شوند، گفت: کسانی که نماز جمعه را درک نکنند ثواب نماز جمعه را نمی برند.