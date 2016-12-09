رهبری درمورد کلیات برجام اجازه دادند/نسبت به مسئولان بدبین نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلای الغدیر خرم آباد با سفارش همگان به تقوای الهی اظهار داشت: تقوا راه نجات از فتنه ها است.

وی با بیان اینکه امام زمان(عج) در حدیثی می فرماید اگر کسی در زندگی خود سه کار انجام دهد از فتنه و گمراهی در امان است، تصریح کرد: امام زمان می فرماید اول تقوا و خداترسی داشته باشید، دوم حقوق برادران دینی خود را ادا کنید و حق مردم را پایمال نکنید سوم حقوق مالی واجبی که به گردن دارید را به مستحق اش ادا کنید یعنی خمس و زکات مال خود را بدهید.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه امروز ۹ ربیع الاول سالروز آغاز امامت آخرین ذخیره و حجت الهی بقیه الله الاعظم حضرت مهدی موعود(عج) است و این روز را به همه تبریک می گوییم، افزود: آغاز امامت امام زمان(عج) یک دوره حیاتی و مهم برای شیعیان است چراکه دوره غیبت امام زمان دوره پایان بخشیدن به حاکمیت طاغوت، ظالمان و ستمگران است.

دوران غیبت امام زمان(عج) دوره انتظار و امید است

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه دوره غیبت امام زمان(عج) دوره برقراری عدل الهی و حکومت مستضعفان بر مستکبران است، ادامه داد: دوره غیبت امام زمان(عج) دوره انتظار، امید، آمادگی و اصلاح است.

وی با بیان اینکه هرچند امام زمان(عج) از چشمان غایب است اما مانند خورشید پشت ابر از او بهره می بریم، تصریح کرد: باید تلاش کنیم دل امام زمان(عج) را به دست آوریم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه مهم ترین علت عدم ارتباط ما با امام زمان(عج) گناه و دنیا زدگی بوده و وقتی دلبستگی به دنیا پیدا کنیم ارتباط مان با امام زمان قطع می شود، گفت: بین ما و امام زمان حجابی نیست و ایشان جدا از ما نیست و در واقع او حاضر است و ما غایبیم چراکه جلوی چشمان خود را بسته ایم و بین خود و امام زمان حجاب ایجاد کرده ایم.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه مهمترین وظیفه ما شناخت امام زمان، توسل به او و تبعیت از نایب به حق اش است، افزود: تبعیت از رهبری تبعیت از امام زمان بوده و اگر فرمان رهبر را گوش دهیم، حرف امام زمان را گوش کرده ایم.

وی با بیان اینکه معرفت، تبعیت و محبت سه وظیفه بزرگی است که در دوران غیبت نسبت به امام زمان(عج) داریم، تصریح کرد: امروز آغاز دوره امامی است که زیر چتر ولایت او به سر می بریم.

فرهنگ اصیل اسلامی و ملی را حفظ کنیم

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به ۱۹ آذرماه سالروز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به دستور امام راحل اظهار داشت: این شورا وظایف و مسئولیت های بسیارسنگینی به دوش دارد چراکه مسائل فرهنگی بسیار مهم است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه مسائل فرهنگی در جامعه و در مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها مهم است، تصریح کرد: دشمنان هجوم فرهنگی همه جانبه علیه ملت و جوانان ایران را در دستور کار دارند و در این راستا باید تلاش کنیم فرهنگ اصیل اسلامی و فرهنگ اصیل ملی خود را حفط و ترویج دهیم.

وی با تاکید بر اینکه دست اندرکاران فرهنگی باید برنامه ریزی فرهنگی، مدیریتی و نظارتی داشته باشند، افزود: نظارت فرهنگی بسیار مهم است و امروزه بعضی برنامه های فرهنگی در جامعه انجام می شود اما نظارتی روی آنها وجود ندارد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه روی مسائلی همچون فیلم و تئاتر و سایر برنامه های فرهنگی نظارتی نمی شود، گفت: در برابر هجمه فرهنگی دشمن نیازمند به برنامه ریزی دقیق فرهنگی هستیم.

آیت الله میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود به شنبه ۲۰ آذر ماه سالروز شهادت آیت الله دستغیب سومین شهید محراب اشاره کرد و اظهار داشت: شهید دستغیب دریای فضیلت و کرامت بود و انسانی منزه و پاک بود که با ساده زیستی و معنویت دلها را جذب می کرد.

وی با بیان اینکه کسانیکه از نزدیک شهید دستغیب را دیدند مجذوب شخصیت ایشان می شدند، تصریح کرد: امروز افتخار می کنیم نماز جمعه با خون پاک انسانهایی مثل شهید دستغیب آغشته شده و برکت نماز جمعه به علت خون پاک اینان است.

دشمن به دنبال عقب نگه داشتن کشورهای اسلامی است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه به دوشنبه ۱۲ ربیع الاول آغاز هفته وحدت اشاره کرد و افزود: دشمنان ما وقتی عظمت اسلام و انقلاب اسلامی را مشاهده کردند دو برنامه را در راس برنامه های خود قرار دادند.

آیت الله میرعمادی تصریح کرد: اولین برنامه دشمنان ایجاد تفرقه بین مسلمانان و مسلمانان را به جان هم انداختن بودد.

وی با بیان اینکه دشمن به دنبال تفرقه است چراکه دشمن می خواهد کشورهای اسلامی همیشه در جنگ و دعوا باشند و عقب نگه داشته شوند و توان مسلمانان صرف درهم شکستن خودشان بشود، گفت: تفرقه به معنای بدبختی، شکست و نابودی است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه نخست وزیر انگلیس در بحرین در نشست شورای حکام خلیج فارس حاضر می شود و سخنان تفرقه افکنانه بیان می کند، اظهار داشت: جالب این است که نخست وزیر مکار و تفرقه انگیز دلسوز مسلمانان شده است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه انگلیس که انتفاضه مردم بحرین را سرکوب کرد و همین الان ماموران بحرین را انگلیسی ها آموزش می دهند که مردم مسلمان بحرین را اینطور از بین می برد، تصریح کرد: نمونه دیگر سیاست های تفرقه افکنانه تکفیری هاست که بلای جان مسلمانان شده است.

وی با تاکید بر اینکه داعش زاییده استکبار است، افزود: یکی از ماموران سیا در آمریکا می گوید تنها راه حفاظت از اسرائیل و حفاظت از منافع آمریکا ایجاد جریانی نزدیک به مرزهای فلسطین است که سلاح های خود را به سوی کشورهای اسلامی نشانه بگیرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد یادآور شد: استکبار برای محافظت از اسرائیل داعش را در کشورهای مختلف از جمله سوریه و عراق به وجود آورد.

رهبر معظم انقلاب بارها تذکر دادند که به مذاکره خوشبین نیستند

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه دومین سیاستی که بعد از انقلاب استکبار دنبال کرده، تحریم اقتصادی است، گفت: ما نفت را داریم اما تاکنون آمریکا را تحریم نفتی نکرده ایم و آمریکا چند تکنولوژی دارد و از اول انقلاب ما را تحریم کرده است.

وی با بیان اینکه کدام یک از تولیدات و منابع و ثروت مسلمانان که به سوی آمریکا و اروپا سرازیر است تحریم شده است؟ تصریح کرد: آمریکا آنقدر بدجنس و سلطه خواه است که چند تکنولوژی که از نفت و گاز مسلمانان به دست آورده را برای مسلمانان تحریم می کند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: حالا ما باید مذاکره کنیم و راکتور آب سنگین اراک را از بین ببریم برای اینکه می خواهیم تحریم ها را بردارند و این کار چقدر ساده لوحی است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب بارها تذکر دادند که به مذاکره خوشبین نیستم، این آمریکایی ها نامرد و عهدشکن هستند اما باور نمی شد، افزود: امروز که به صراحت تحریم های ۱۰ ساله را وضع کردند می گویند مذاکره زیر نظر رهبری بوده است.

وی با بیان اینکه حرف هایی که گفته می شود حرف دقیقی نیست و از رئیس جمهور جای تعجب است که این حرف را زده است، گفت: رهبر معظم انقلاب گفت مطلع هستم از برجام و در جزییات دخالت نمی کنم.

ادامه تحریم ها نشانه عهدشکنی آمریکا است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه رهبر فرزانه انقلاب بارها گفتند برای به نتیجه رسیدن مذاکره عجله نکنید، اظهار داشت: این درست نیست که اگر در جایی موفق نبودیم بگوییم زیر نظر رهبری بوده و این حرفها واقعا حرف دقیق و صحیحی نیستند.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه در کلیات برجام رهبر معظم انقلاب اجازه داده است، تصریح کرد: تمدید تحریم ها نشانه جنایتکار بودن آمریکا و عهد شکنی او است.

وی بیان کرد: نسبت به مسئولان بدبین نیستیم و از آنها تشکر می کنیم که تلاش کردند اما طرف مقابل، انسان درنده، فرصت طلب و مستکبری است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه امروز نیاز به وفاق و همدلی داریم، ادامه داد: مردم از مسئولان انتظار دارد در برابر مصوبه آمریکا موضع گیری قاطع داشته باشند و با قاطعیت در برابر زیاده خواهی آمریکا مقاومت کنند.