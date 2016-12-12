به گزارش خبرنگار مهر، بروس وین شخصیت محوری فیلم «بتمن آغاز میکند» در زمان کودکی در چاهی میافتد. پس از اینکه دستهای از خفاشها به طرفش هجوم میآورند، ترس از خفاش همواره در وجودش باقی میماند. مدتی بعد هنگامی که بروس و پدر و مادرش در حال بازگشت از سالن اوپرا هستند، دزدی مسلح به آنها حمله میکند و والدین بروس را میکشد. دزد دستگیر میشود و به زندان میافتد اما پس ازچهارده سال در ازای شهادت علیه فردی به نام فالکون آزادی مشروط میگیرد. بروس که نمیتواند آزادی او را تحمل کند، به دادگاه میرود و ...
نشر چترنگ فیلمنامه «بتمن آغاز میکند» را همراه با استوری بوردِ آن به چاپ رسانده است و جلدهای بعدی سهگانه «شوالیه تاریکی» را نیز در نوبت چاپ دارد.
بتمن آغاز میکند در سال ۲۰۰۵ روی پرده سینماها رفت. این فیلم نهمین فیلم پرفروش جهان در آن سال شناخته شد. منتقدان نیز از آن استقبال کردند و بسیاری آن را بهترین فیلم ابرقهرمانانه تاریخ دانستند. این فیلم توانست نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین فیلمبرداری و سه جایزه بفتا شود.
نولان نویسنده و کارگردان این اثر، سازنده تعدادی از موفقترین فیلمهای قرن حاضر است. آثار او تاکنون بیش از چهار میلیارد دلار فروخته و بیست و شش بار نامزد دریافت جوایز اسکار شدهاند. او که اینک فیلمهای مطرحی همچون ممنتو، میانستارهای و اینسپشن را در کارنامه هنری خود دارد، با «بتمن آغاز میکند» قواعد جدیدی برای سینمای ابرقهرمانی تعریف کرد.
فیلمنامه «بتمن آغاز میکند» را امیرعطا جولایی به فارسی برگردانده و نشر چترنگ آن را در ۱۷۲ صفحه و بهبهای ۱۴ هزار تومان روانه بازار کتاب کرده است.
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