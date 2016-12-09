آمریکا پیمان شکن است/ضرورت تقویت وحدت بین شیعه و سنی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد فوادیان در خطبه های نماز جمعه این هفته دامغان به میزبانی مصلای این شهر، بیان داشت: بدعهدی و پیمان شکنی گناهی نابخشودنی است و مسئولان ما با ظاهر سازی و بازی های دشمن نباید فریب بخورند و به وعده ها و قول های دشمن اعتماد کنند.

وی اضافه کرد: پیمان شکنی و بد عهدی جز لاینفک سیاست دشمنان ملت ایران است و موضوع برجام برای ما یک نمونه و تجربه دیگر بود که به دست آمد و همه دیدیم که در ظاهر وعده می دهند اما در عمل توطئه می کنند.

امام جمعه موقت دامغان با اشاره به فرارسیدن آغاز امامت حضرت مهدی ( عج ) اظهار داشت: آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج) غدیر دوم ملت های مسلمان است.

فوادیان با بیان اینکه وحدت در حلقه های سه گانه قابل تصور است که می توان به وحدت با اهل کتاب و وحدت بین شیعه و سنی اشاره داشت، ابراز کرد: وحدت بین شیعه و سنی باید بیش از گذشته تقویت شود و این حرکت نقشه ها و توطئه های دشمنان را خنثی می کند.

وی با بیان اینکه همه ما مسلمانان باید سیره و روش ائمه اطهار ( س ) را در جامعه پیاده کنیم، افزود : این مهم باید در سرلوحه کارها و زندگانی ما قرار گیرد.