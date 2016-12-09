رشد۱۵درصدی کشف کالای قاچاق در چهارمحال و بختیاری

غلامعباس غلامزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کشفیات کالای قاچاق در این استان ۱۵ درصد رشد داشته است، عنوان کرد: با نظارت و بازرسی های نیروهای انتظامی کشفیات کالای قاچاق در این استان از ابتدای سال تاکنون افزایش یافته است.

وی عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲۹۲ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق در استان کشف شده است.

فرمانده نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: مبارزه با ورود کالای قاچاق به استان از اهداف اصلی نیروهای انتظامی چهارمحال و بختیاری است.

وی عنوان کرد: ورود کالای قاچاق به کشور موجب ایجاد مشکلات مختلف برای واحدهای تولیدی می شود و این امر موجب کاهش اشتغال می شود.