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۱۹ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۴۲

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری:

رشد۱۵درصدی کشف کالای قاچاق در چهارمحال و بختیاری

رشد۱۵درصدی کشف کالای قاچاق در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- فرمانده نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری از رشد ۱۵درصدی کشف کالای قاچاق در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

غلامعباس غلامزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کشفیات کالای قاچاق در این استان ۱۵ درصد رشد داشته است، عنوان کرد: با نظارت و بازرسی های نیروهای انتظامی کشفیات کالای قاچاق در این استان از ابتدای سال تاکنون افزایش یافته است.

وی عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲۹۲ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق در استان کشف شده است.

فرمانده نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: مبارزه با ورود کالای قاچاق به استان از اهداف اصلی نیروهای انتظامی چهارمحال و بختیاری است.

وی عنوان کرد: ورود کالای قاچاق به کشور موجب ایجاد مشکلات مختلف برای واحدهای تولیدی می شود و این امر موجب کاهش اشتغال می شود.

کد مطلب 3845303

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