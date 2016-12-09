صنعتگران تبریزی ایده های خوبی برای شکوفایی صنعت دارند

به گزارش خبرنگار مهر،رضا رحمانی روز جمعه در نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز، اظهار کرد: تاثیری که گزارش های مراکز علمی و اقتصادی بر تصمیم گیری های کلان کشور می گذارد بسیار بالا بوده و انتظار می رود اتاق بازرگانی تبریز نقش اثرگذاری در این خصوص داشته باشد.

وی افزود: برخی قوانین در حال اصلاح در مجلس شورای اسلامی هستند و اگر فکر می کنید تغییراتی برای تسهیل در امور تولید نیاز است باید از هم اکنون به فکر باشید و با ارایه دلایل علمی و مستند نمایندگان را برای تصمیم گیری کمک کنید.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص افزایش قیمت ارز، گفت: این مورد رابطه مستقیمی با وزارت صنعت ندارد ولی باید گفت که عده ای در صنعت موافق بالا بودن و عده ای موافق پایین آمدن قیمت ارز هستند که به نظر می رسد تصمیم میانه برای تولید کارسازتر خواهد بود. وی با تاکید بر عزم جدی اش برای رسیدگی به مشکلات تولید، گفت: هیچ محدودیت فکری و فیزیکی برای خدمت به صنعت ندارم و در این مدت تلاش کرده ام تا ماموریت های محوله از سوی وزیر را به نحو احسن به جای بیاورم.

رحمانی افزود: صنعتگران تبریز ایده های خوبی برای کمک به تولید دارند ولی باید به زبان علمی و مدون به تصمیم گیران منتقل شود تا در تصمیم گیری های در سطح ملی مورد استفاده قرار گیرد.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص افزایش قیمت ارز، گفت: این مورد رابطه مستقیمی با وزارت صنعت ندارد ولی باید گفت که عده ای در صنعت موافق بالا بودن و عده ای موافق پایین آمدن قیمت ارز هستند که به نظر می رسد تصمیم میانه برای تولید کارسازتر خواهد بود.

صنعت مس یکی از محورهای توسعه آذربایجان شرقی است

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به نگرانی برخی صنعتگران از وضعیت مس آذربایجان، گفت: شخص آقای وزیر نیز بر روی این موضوع حساسیت دارد و به بنده نیز ماموریت داده تا به این مسئله ورود پیدا کرده و تصمیم گیری کنیم. ولی آنچه که محرز می باشد این است که صنعت مس یکی از محورهای توسعه آذربایجان شرقی است و وزارت صنعت نیز مصرع است تا زنجیره کامل اکتشاف و تولید در آذربایجان شکل گرفته و فعالیت های مس آذربایجان توسعه یابد.

رحمانی با اشاره به اجرای طرح رونق تولید، گفت: این طرح یکی از قسمت های پازل برنامه های حمایتی از تولید است و با وجود کندی پیشرفت آن اکنون سرعت کار خوب بوده و کار به صورت روان انجام می شود. البته ادعا نداریم که طرح رونق تولید همه مشکلات تولید را حل خواهد کرد ولی بخشی از مشکلات گروهی از تولیدکنندگان با این طرح سامان یافته است.

وی با اشاره به گزارشاتی مبنی بر سپرده گیری برخی بانک ها برای ارایه تسهیلات طرح رونق تولید، گفت: این کار خلاف بخشنامه بانک مرکزی بوده و ما نیز پیگیر حل این مسئله هستیم. وی با اشاره به گزارشاتی مبنی بر سپرده گیری برخی بانک ها برای ارایه تسهیلات طرح رونق تولید، گفت: این کار خلاف بخشنامه بانک مرکزی بوده و ما نیز پیگیر حل این مسئله هستیم.

رحمانی تاکید کرد: آن چه که حایز اهمیت می باشد این است که در کمک به رونق گرفتن تولید بانک ها یک طرف میز و صنعت آن طرف دیگر میز نیستند؛ همه برای توسعه کشور و عمل به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص کمک به صنایع کوچک باید یکدل و هماهنگ باشیم.

قائم مقام وزیر صمت افزود: تحریک تقاضای داخلی و ارتقای سهم صادراتی تولید از دیگر برنامه های دولت برای رونق گرفتن تولید است که مرحله به مرحله در حال انجام می باشد، لذا درخواست می کنیم تا هر پیشنهادی برای سهولت در صادرات و افزایش آن دارید ارایه کنید تا اقدام لازم را به انجام برسانیم.