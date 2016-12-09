به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد کاروند ظهر جمعه در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه همدان با بیان اینکه بزرگترین نعمت و سرمایه‌ای که خداوند در اختیار انسان قرارداده عمر وی است، گفت: اعمالی که انسان انجام می‌دهد در روز قیامت جلوی چشمانش ظاهر خواهد شد.

حجت الاسلام کاروند با بیان اینکه پرونده اعمال افراد بعد از مرگ بسته می‌شود و تنها پرونده ۵ گروه باز می ماند و نباید فرصت‌ها را از دست داد، گفت: در دنیای بعد از مرگ در پرونده کسانی ثواب می‌نویسند که فرزند صالح داشته و اهل صدقه جاریه باشند.

وی با بیان اینکه کسی که مالش را برای ایتام وقف کرده هر ریالی که برای یتیم خرج شود بعد از سالیان سال ثواب آن را خواهد برد، گفت: بهترین راه نجات صدقه جاریه است و وقف نیز یک صدقه جاریه به حساب می آید.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه امسال ۵۵ وقف جدید در استان همدان ثبت شده است، گفت: واقفان باید به سمت وقف با نیازهای روز حرکت کنند.

حجت الاسلام کاروند بابیان اینکه افراد می‌توانند وقف دسته جمعی داشته باشند و گروهی این کار را انجام دهند، گفت: وقف سنت بسیار حسنه ای است که ریشه در هویت ملی و هویت ایرانی ما دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه کسانی در گذشته بودند که با نیت های خیر عظمت های زیادی را برای شیعه آفریدند، تاکید کرد: ما نیز باید این سنت حسنه را تقویت کرده و تداوم بخشیم.