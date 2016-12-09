دشمنان وحدت مسلمانان را نشانه گرفته اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صباحی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان با اشاره به هفته وحدت اظهار کرد: اتحاد مسلمانان بسیار اهمیت داشته و می تواند توطئه های دشمنان را با شکست مواجه کند.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای تفرقه افکنی بین مسلمانان افزود: باید مراقب باشیم چرا که دشمنان برای رسیدن به این هدف خود از شبکه های اجتماعی و ماهواره ای استفاده می کنند.

حجت الاسلام صباحی با تاکید بر لزوم پرهیز از بیان سخنان تفرقه افکنانه عنوان کرد: فرقه های اسلامی باید با یکدیگر متحد باشند.

امام جمعه موقت کرمان همچنین تاکید کرد: بزرگان کشور مراقب باشند اتحاد بین مردم را بر هم زنند و همگان باید برای تحکیم وحدت تلاش کنیم.

وی با اشاره به تاثیر ایمان در تحمل مشکلات و سختی ها اظهار کرد: افراد متدین و با ایمان با تکیه به تعالیم دینی و توکل به خداوند با قدرت در برابر مشکلات ایستادگی می کنند.

امام جمعه موقت کرمان با اشاره به اینکه ارتباط با خداوند انسان را قوی می کند، افزود: انسان می تواند از طریق نماز، دعا، ذکر و توبه به خدواند نزدیک شود.

وی عنوان کرد: با ذکر و یاد خدواند ارزش های الهی در وجود آدمی شکل گرفته و انسان را برابر مشکلات قوی می کند.

امام جمعه موقت کرمان همچنین با تبریک سالروز آغاز امامت و ولایت امام زمان (عج) گفت: باید با اعمال و کردار خود زمینه ظهور حضرت را فراهم کنیم.

وی با اشاره به اینکه علما ۸۰ وظیفه برای شیعیان در زمان غیبت بیان کرده اند، افزود: باید نسبت به امام زمان (عج) شناخت و معرفت صحیح داشته باشیم.