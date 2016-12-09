به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه لبنانی المنار، تروریست های تکفیری شهرک شیعه نشین «الفوعه» واقع در استان ادلب سوریه را هدف حملات خمپاره ای قرار دادند.

بر اساس این گزارش، به دنبال این حملات، شماری از شهروندان سوری ساکن الفوعه زخمی شدند.

در همین حال، منطقه «جمعیة الزهراء» حلب نیز هدف حملات خمپاره ای تروریست های تکفیری قرار گرفت.

در این حمله نیز شماری از غیرنظامیان سوری به شدت زخمی شدند.

از سوی دیگر، ارتش سوریه به عملیات های ضد تروریستی خود در نقاط مختلف این کشور ادامه می دهد.

در همین ارتباط، مواضع تکفیریها در غوطه شرقی دمشق هدف حملات هوایی جنگنده های سوری قرار گرفتند.