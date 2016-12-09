تحریم هاوچهره زشت آمریکائیها/تاسف ازقرارداد نفتی با شرکت انگلیسی

به گزارش خبرنگار مهر،آیت الله محسن مجتهد شبستری ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه تبریز ضمن تبریک فرارسیدن سالروز آغاز امامت و ولایت حضرت ولی عصر(عج) بیان داشت: منتظران مهدی در نهم ربیع هر ساله که منتظر معیشت بالغه خداوند هستند را یادآوری می کنند تا شاهد حاکمیت عدل، عدالت، تقوا در جامعه بشریت حاکم شود و ناپاکی ها و فساد ها از بین رود.

وی به عوامل آمادگی و زمینه سازی ظهور اشاره کردو گفت: : ما منتظر ظهور ایشان و ایشان منتظر آمادگی ما است که با آمادگی های فردی و اجتماعی صفا و صمیمت ، تقوا و پاکی در جامعه ایجاد می کنیم.

امام جمعه تبریز با اشاره به نزدیکی شدن به هفته وحدت افزود:امید آن است تا توفیق وحدت در بین مسلمانان در مقابل کفار با توفیق عمل ، وحدت و همبستگی محقق گردد.

آیت الله مجتهد شبستری با اشاره به ارائه لایحه بودجه کشور از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی عنوان کرد:از نقاط قوت این لایحه می توان به ارائه به موقع بودجه ، واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی که موضوع بسیار ارزشمندی است و افزایش مصارف مرتبط با آموزش و پرورش را عنوان کرد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی افزود:لایحه بودجه دولت نواقصی نیز داردکه از آن حمله می توان به شفاف نشدن سیاست یارانه ای دولت در بودجه سال آینده شفاف نشده و این را تاکنون بایستی به مردم گفته می شد که یارانه دولت درسال آینده چه نقشی را خواهد داشت تعیین نرخ ارز ۳ هزار و ۳۰۰ تومان در این زمینه افرادی معتقدند که اگر دولت نتواند نرخ ارزی کشور را تقویت کند باید به قیمت بازار نزدیک شود.

بودجه فرهنگی باید تقویت شود

وی با بیان اینکه کشور ما نیاز دارد تا بودجه فرهنگی را تقویت کنند، اظهار کرد: امیدواریم تا نمایندگان مجلس در خصوص تقویت بودجه فرهنگی توجه بیشتری داشته باشند تا به مسائل فرهنگی کشور اهتمام ویژه ای داده شود و باید منافع ملی را به مباحث گروهی و سیاسی ترجیح دهیم.

امام جمعه تبریز به تمدید ۱۰ ساله تحریم ها علیه ایران اشاره کرد و گفت: بعد از طی فراز و نشیب های برجام به ایستگاه تمدید ۱۰ساله تحریم ها رسیدیم که با تصویب قانون داماتو و ایسا در آمریکا چهره زشت آمریکا بار دیگر برای جهانیان به نمایش گذاشته شد.

وی گفت:مسئولان و مردم پی بردند که آمریکا با تصویب قانون داماتو و ایسا چه طور نقض برجام را آشکار کرد و تمامی هشدار ها و پیش بینی های مقام معظم رهبری در این خصوص در قالب بی اعتماد بودن به شیطان برای مردم آشکار شده است.

تاسف جهت امضای تفاهم نامه وزارت نفت ایران با شرکت انگلیسی

آیت الله مجتهد شبستری گفت: تمام خواسته ملت ایران از دولت این می تواند باشد که در ماجرای نقض برجام از طرف آمریکا دولت در مقابل گستاخی های آمریکا به نامه ارسالی سازمان ملل اکتفا نکرده و پاسخ قطعی و هوشمندانه به طرف آمریکا دهند.

وی با ابراز تاسف جهت امضای تفاهم نامه وزارت نفت ایران با شرکت انگلیسی افزود: نخست وزیر انگلیس برای اولین بار در نشست شورای هماهنگی خلیج فارس با کشور های عربی در کار های ما دخالت کرد و در این نشست جهت عقب راندن ایران از منطقه اعلام آمادگی کرده است و ما نباید با آنها قرار داد مشترک نفتی امضا بکنیم.

گفتنی است نماز گزاران تبریزی در پایان نماز جمعه این هفته طی راهپیمایی سفر نتانیاهو به جمهوری آذربایجان را محکوم کرده و از سران این کشور خواستند تا مانع سفر نخست وزیر غاضب اسرائیلی به کشور آذربایجان شوند.