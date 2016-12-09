اوقاف هرمزگان به موقوفات مردم نگاه درآمدزایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام میرزاحسین معتمدی فر در خطبه های نماز جمعه شهرستان با بیان اینکه انتقاد مدیر کل اوقاف هرمزگان از ائمه جمعه شهرستانی دیگر در جلسه ای در شهرستان میناب خلاف روشهای مدیریتی این مسئول محسوب می شود گفت : اگرمدیر کل اوقاف هر گونه دلخوری از ائمه جمعه در هر شهرستانی دارد می تواند نسبت به انتقاد از آن در همان شهرستان اقدام کند.

معتمدی فر بیان داشت: دستاوردهای موقوفات مردم در استان هرمزگان قابل مشاهده برای مردم نیست ومسئولان این اداره می بایست نسبت به اموالی که مردم به این اداره وقف می کنند اقدام به کار خیر همه داشته باشند.

امام جمعه میناب عنوان داشت: حمایت از مساجد وحسینیه ها و مکانهابی مقدسه یکی از وظایف اداره اوقاف است در صورتی آنچه را که مردم مشاهده می کنند با توجه به در آمد های بدست آمده حسینیه های ومساجد در بد ترین شرایط فقر قرار دارند.

امام جمعه شهرستان میناب گفت: نگاه مدیران اوقاف به موقوفات مردم ودر امد های کسب شده نگاه درامد زایی است نه نگاه خیر خواهانه که مدیران این موقوفات را باید در امر خیر و کمک به امور خیریه ارج نهند.

خطیب جمعه میناب بیان داشت: اداره اوقاف با مدیریت صحیح در سیستم اداری خود به معتمیدین مردم در مساجد وحسینیه ها کمک کنند تا مساجد وحسینیه ها از فقر و محرومیت بیرون آیند.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب «حسینیه ماتم قلعه» میناب که بزرگترین مناسبتهای دینی ومذهبی در آن بر گزارمی شود گفت: در اطراف این حسینیه دهها مغازه متعلق به اداره اوقاف وجود دارد که ماههانه از اجاره آنها درآمد هنگفتی در حساب اوقاف واریز می شود اما این حسینه بدترین شرایط در بین حسینیه های شهرستان دارد.

معتمدی فر با اشاره به اقدام قابل سوال اداره اوقاف از نصب یک دستگاه آب سردکن به اندازه یک در یک در مجاورت زیارت ابولفضل احمد آباد این شهرستان برای مصرف آب شرب و خدمات به مردم گفت: اداره اوقاف میناب در مقابل نصب این آب سر کن اقدام به گذاشتن یک صندوق به انداره چهار در چهار برای جمع آوری کمک های مردمی و نذورات مردم کرده است.

امام جمعه میناب ابراز داشت: با اینکه اداره اوقاف از در امد های هنگفتی برخور دار است در انجام و کارهای خیر خواهانه حضور خوبی ندارد.

معتمدی فر گفت: در شهرستان میناب حوزه علمیه ای درحال ساخت است که سالها با مشکل و کمبود درآمد مواجه شده در صورتی که اداره اوقاف می توانست با شرکت در این راه برای ساخت وتکمیل آن حضور جدی داشته باشد.

امام جمعه شهرستان میناب با اشاره به پیام مهم مقام معظم رهبری در بیست و پنجمین کنگره نمازکشور بیان داشت : همه آحاد ملت ملت در مقابل فریضه نماز مسئول هستند واز وجود تکبر وغرور در بحث نماز ونماز جماعت دوری شود.

معتمدی فر گفت: نماز برای پاک کردن غرور وکبر است تا انسانها بتوانند با این روش از هرگونه کبر وغرور خود را پاک کنند.

امام جمعه شهرستان میناب تصریح کرد : در ادارات جمهموری اسلامی به هنگان وقت نماز کبر وغرور مشاهده میشود در صورتی که میتوان به اقامه نماز اول وقت تاکید بیشتری داشته باشند.

امام جمعه شهرستان میناب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود کاستی به لایحه بوده سال ۹۶ که توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم شده است گفت: بودجه سال ۹۶ نقاط ضعف وقوتی در ان مشاهده می شود که در بعضی از این بندهای مطرح شده به مسائل مهم کشور توجه نشده است.

وی یکی از این مسائل را برنامه پنج ساله کشور دانست و گفت: در این بودجه به بر نامه پنج ساله کشور برنامه ریزی صحیح و درست نشده است.