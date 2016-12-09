به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالنبی نمازی ظهر امروز، در خطبه های این هفته نماز جمعه کاشان، با اشاره به سالروز تصویب بیانیه جهانی حقوق بشر اظهار داشت: این قانون ۶۸ سال قبل در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید اما امروز اعلامیه حقوق بشر به ابزاری در دست صهیونیست‌ها و غربی‌ها تبدیل شده که با هر کشور و ملتی که مسئله پیدا کردند به استناد آن، این کشور را تحریم و سرکوب کنند.

وی با یادآوری اظهارات سخنگوی کاخ سفید مبنی بر تداوم تحریم ها به دلیل عدم رعایت حقوق بشر بیان داشت: این در شرایطی است که در کشور ما گروه‌ها و جناح‌های مختلف با آرامش در کنار یکدیگر فعالیت می‌کنند؛ شاید انتظار آنها این است کسانی که قتل و جنایت می کنند در جامعه ما آزاد باشند.

امام جمعه کاشان، تصریح کرد: کسانی امروز مدعی حمایت از حقوق بشر هستند که در یمن، فلسطین، افغانستان و سایر کشورهای اسلامی به کشتار غیرنظامیان می‌پردازند و این نشانه استفاده این کشورها از واژه حقوق بشر تنها برای منافع و اهداف خود است.

نمازی در ادامه به موفقیت های ارتش سوریه اشاره و بیان داشت: از سویی ارتش سوریه با کمک نیروهای مردمی در حلب توانسته مناطق جغرافیایی گسترده‌ای را از دست تروریست ها خارج کند و از سویی دیگر ارتش عراق موفق شده حلقه محاصره را در موصل تنگ تر و ضربات سنگینی را به دشمن وارد سازد.

وی با اشاره به اظهارات ترامپ در مورد سیاست های غلط دولتمردان پیشین ایالات متحده، آن را نخستین گام برای آگاهی افکار عمومی دانست و گفت: هزینه ۶ تریلیون دلاری در جنگ های غرب آسیا، مداخله و مشارکت در درگیری های مختلف جهان، حضور بی مورد نظامیان امریکا در اقصی نقاط دنیا و واژگونی رژیم‌های خارجی بدون آگاهی از جمله اعترافاتی است که رئیس جمهور جدید این کشور در مورد سیاست های نادرست سیاستمداران گذشته ایالات متحده بیان کرده است.