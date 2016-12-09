به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی‌اکبر ایمانی در خطبه‌های عقیدتی سیاسی این هفته نماز جمعه شهرستان فردیس، بابیان اینکه همه باید تلاش کنیم، تقوا سرلوحه کارهایمان باشد، به فرارسیدن هفته وحدت اشاره کرد و گفت: دشمنان به دنبال ایجاد تفرقه و اختلاف میان شیعه و سنی هستند.

ایمانی در ادامه اضافه کرد: از همه برگزارکنندگان بیست و پنجمین اجلاس سراسری که به میزبانی استان البرز برگزار شد؛ تشکر می‌کنم.

وی در ادامه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص اقامه نماز اشاره کرد و گفت: اقامه نماز آدمی را از بسیاری از گناهان و بدی‌ها دور نگاه می‌دارد و برگزاری اجلاس‌های نماز به اقامه این فریضه الهی در بسیاری از ارگان‌ها می‌کند.

ایمانی با تأکید بر برگزاری نماز در مدارس، گفت: وقتی نماز در جامعه اقامه می‌شود گناه، بزه و فساد از بین می‌رود باید برای توسعه این امر مهم تلاش کنیم.

امام‌جمعه شهرستان فردیس در بخش دیگری به بدعهدی آمریکا اشاره کرد و گفت: از کشور آمریکا به‌جز بدعهدی انتظاری نمی‌رود، از افرادی که سعی به آرایش کشور آمریکا و ندیده گرفتن دشمنی‌های آن دارند، تعجب می‌کنم.

ایمانی با تأکید بر اینکه نمی‌توان منکر نقاط قوت برجام شد، گفت: پس از مذاکرات و تصویب برجام به دنیا ثابت شد که ایران هرگز به دنبال ساخت بمب اتم نبوده است همین مسئله باعث شد که کشورهای دیگر خواستار ارتباط با ایران شوند.

حجت‌الاسلام ایمانی تأکید کرد : در خصوص تمدید تحریم‌ها باید واکنشی در حد و اندازه خود این مسئله داشته باشیم.

امام‌جمعه شهرستان فردیس با اشاره به اینکه نباید در مقابل سکوت آمریکا سکوت کرد، افزود: از طرفی زیر پا گذاشتن اصل برجام از سوی آمریکا نباید از سوی ایران بی‌جواب بماند.

ایمانی بابیان اینکه مسئولان اجرایی کشور موظف به واکنش جدی در خصوص تمدید تحریم‌ها هستند، گفت: اگر سکوت مسئولان در این خصوص ادامه داشته باشد ملت بصیر و آگاه ایران واکنش جدی و صریح خواهند داشت.