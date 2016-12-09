مدیران و مسئولان رده بالای نظام خودشان را هم کمی نصیحت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی در خطبه های نماز جمعه شهرستان بناب با اشاره به قرار گرفتن در آستانه هفته وحدت اظهارکرد: تمام هم و غم دشمنان روی این اصل است که مسلمانان را در برابر مسلمانان قرار دهند و مسلمانان را به دست خود آنان قلع و قمع کنند و نگذارند روح برادری در جوامع اسلامی حاکم شود.

وی همچنین با اشاره به هدف نهایی تحلیل گران غربی و در رأس آن ها آمریکای جنایتکار برای انجام خونریزی در بین ملل مسلمان افزود: دشمنان نظام سعی دارند با این اقدامات خود مسائل فلسطین را تحت الشعاع قرار دهند و به اهداف شوم خود برسند.

حجت الاسلام باقری بنابی افزود: منطق حکم می کند که مهم ترین موضوع یعنی وحدت، انسجام و اتحاد اسلامی بین مسلمانان برقرار باشد و با حفظ هوشیاری از افتادن در دام بیگانگان به دور باشند. لذا مراد و مفهوم از وحدت در دنیای اسلامی برای این است که مسلمانان به جان همدیگر نیفتند.

وی خاطرنشان کرد: ملت های مسلمان، شیعه و سنی دشمنان مشترک دارند که آن هم جهان خواران هستند و تنها رمز بقای دشمنان در گرو ایجاد اختلاف بین مسلمانان است و اگر مسلمانان وحدت داشته باشند، آن وقت مرگ دشمنان رقم خواهد خورد و قرآن هم توصیه کرده است که مسلمانان باید وحدت و یکپارچگی خود را حفظ کنند و از ایجاد اختلاف و دو دستگی بپرهیزند. ولی اگر وحدت و یکپارچگی در بین مسلمانان کمرنگ شود آن موقع بیچارگی مسلمانان رقم خواهد خورد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از ادامه جبهه گیری ها و اختلفا بین گروه های سیاسی کشور گفت: مع الأسف امروز در داخل نیز افرادی دنبال مچ گیری از همدیگر هستند و گروه های مختلف سیاسی با عدم تحمل همدیگر به تخریب یکدیگر ادامه می دهند و در این بحبوحه نعمت بی بدیل امنیت در داخل کشور که مثال زدنی است، خدای نکرده طوری نباشد که به این نعمت آسیب وارد شود.

حجت الاسلام باقری بنابی تصریح کرد: همه عقلای قوم می بینند که همه اطراف ایران را داعش و جوجه های داعش ناامن کرده اند تا به انقلاب اسلامی ضربه بزنند و تا هر قدر می توانند هرج و مرج را به داخل ایران سرایت دهند.

وی بیان کرد: در تهران و شهرهای بزرگ برخی ها برای رسیدن به مطامع شخصی و مطامع حزبی خود قدم بر می دارند و با ایجاد قیل و قال بر مشکلات موجود می افزایند.

سربازان گمنام شبانه روز در تلاشند تا با جلوگیری از رخنه داعشی ها به داخل کشور امنیت و آسایش را برای مردم ایران فراهم سازند و ای کاش بزرگ ترهای کشور به هوش باشند و نگذارند این امنیت و آسایش فدای مسائل درونی و گروه های سیاسی شود. امام جمعه شهرستان بناب با تمجید از تلاش و فداکاری سربازان گمنام امام عصر(عج) در مقابله با توطئه های مختلف داعشی ها تأکید کرد: این سربازان گمنام شبانه روز در تلاشند تا با جلوگیری از رخنه داعشی ها به داخل کشور امنیت و آسایش را برای مردم ایران فراهم سازند و ای کاش بزرگ ترهای کشور به هوش باشند و نگذارند این امنیت و آسایش فدای مسائل درونی و گروه های سیاسی شود.

حجت الاسلام باقری بنابی یادآور شد: همه افرادی که برجام را تبلیغ کرده و یا آن را می کوبند مبالغه می کنند و مقام معظم رهبری نیز بارها به آن اشاره داشته اند.

وی با انتقاد از برخی مجادله ها بین مسئولان نظام و به ویژه سران قوا اظهار کرد: این گونه اختلافات خطرناک است و انسان دیگر احساس می کند این ها از امنیت بیشتر در جامعه به ستوه آمده اند و از زیادی امنیت خسته شده اند!

خطیب جمعه بناب اضافه کرد: ما در کشورمان رهبری شجاع داریم که هر وقت صلاح بدانند ترمز را کشیده و شفاف مطالب را بیان می فرمایند.

حجت الاسلام باقری بنابی تصریح کرد: از این رو لازم است در این شرایط حساس کشور و منطقه عقلای قوم کمی به خود بیایند و مقداری هم خودشان را نصیحت کنند و مجادلات را خاتمه دهند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی بناب در ادامه خطبه های نمازجمعه این شهرستان تلویحاً به دستگیری های اخیر در شهرداری بناب نیز اشاره کرد و افزود: دز این شهر نیز اخیراً اتفاقاتی افتاده که بطور مفصل به آن ها پرداخت خواهم کرد.

حجت الاسلام باقری بنابی اذعان کرد: هیچ کس از فرد متخلف حمایت نکرده و نمی کند ولی انتظار می رود که در کنار اقدامات انجام گرفته افکار عمومی را نیز رعایت کرده و به مردم نیز ارج و منزلت قائل شوند و با اصول پیش روند.