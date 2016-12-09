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۱۹ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۰۱

حاشیه دیدار استقلال - تراکتور؛

تشویق بازیکن تراکتورسازی توسط تماشاگران استقلال

تشویق بازیکن تراکتورسازی توسط تماشاگران استقلال

هافبک تیم فوتبال تراکتورسازی پیش از بازی این تیم با استقلال از سوی تماشاگران استقلالی تشویق شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال تهران و تراکتورسازی در حالی از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه آزادی به مصاف هم می روند که حدود ۳۰ هزار هوادار در ورزشگاه حضور دارند.

حضور پرشور تماشاگران تراکتورسازی از نکات جالب توجه این بازی است که به شدت قبل از شروع مسابقه در حال تشویق تیم خود هستند.

بازیکنان دو تیم در حالی برای گرم کردن وارد زمین شدند که تماشاگران تیم فوتبال استقلال سروش رفیعی، بازیکن تراکتورسازی را تشویق کردند.

پیش از این صحبت هایی مبنی بر احتمال حضور سروش رفیعی در تیم های چون پرسپولیس و استقلال مطرح شده بود.

استیو جونز مربی بدنساز استقلال که در روزهای گذشته به خاطر مرخصی در تمرینات استقلال حضور نداشت، امروز روی نیمکت استقلال حضور داشت.

کد مطلب 3845352

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