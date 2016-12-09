کارکردهای ویژه وقف باید به مردم استان سمنان شناسانده شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله واحدی در سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه سمنان، با اشاره به برکات وقف برای جامعه اسلامی، ابراز داشت: وقف بهترین راه برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی و مدیریت جامعه در ابعاد مختلف اقتصادی و فرهنگی است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین جنبه‌های وقف اقتصاد است و بهترین راه برای مدیریت اقتصادی جامعه بهره بردن از احکام اقتصادی و اجتماعی دین مبین اسلام از جمله وقف محسوب می شود که باید به آن توجه داشت.

مدیرکل اوقاف استان سمنان به نقش رسانه ها در ترویج وقف اشاره کرد و ابراز داشت: امروز برای ترویج وقف به اهتمام ویژه رسانه های جمعی، مطبوعات و خبرگزاری ها نیازمند هستیم.

واحدی با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ انسان دوستی و هم نوع خواهی در بین اقشار مختلف جامعه از طریق فرهنگ سازی توسط رسانه های گروهی، بیان داشت: رسانه ها به علت داشتن مخاطب می توانند پلی مناسبی بین واقفان و اداره اوقاف و امور خیریه برای هدفمند ساختن نیات واقفان و در نهایت ترویج فرهنگ وقف باشند.

وی با بیان اینکه امروز وقف می تواند در بسیاری موارد حتی اقتصاد مقاومتی، راهگشای مملکت باشد، افزود: اسلام راهکار کاهش فاصله طبقاتی را وقف می داند لذا این نشان دهنده اهمیت وقف در جامعه اسلامی است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان در تائید اهمیت وقف در جامعه اسلامی، بیان داشت: وقف هم مشکلات نیازمندان را رفع می کند و هم تقویت روحی و روانی و معنوی اغنیاء را به دنبال دارد که این نشان از ظرافت های احکام دین مبین اسلام است.

وی با اشاره به احادثه ویژه وقف در دین مبین اسلام و سیره ائمه اطهار(ع) افزود: جایگاه حقیقی وقف در اسلام و جامعه باید تبیین شود چراکه وقف سابقه‌ای دیرینه دارد و اهل بیت(ع)، خود نخستین واقفان بودند لذا امروز باید در راه ترویج این سنت حسنه اقدام کرد.