۱۴ شکارچی غیرمجاز گلستان دستگیر شدند/ ممنوعیت شکار پرندگان مهاجر

احمد دباغیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران حفاظت محیط زیست شهرستان بندرترکمن و نیروی انتظامی گمیشان امروز در ماموریتی مشترک دو شکارچی غیر مجاز را دستگیر کردند که از آنها ۲۵ قطعه پرنده «کوکر» کشف و ضبط شد.

دباغیان افزود: همچنین ماموران یگان حفاظت محیط زیست پاسگاه محیط بانی آلاگل با همکاری فرماندهی مرزبانی اینچه برون توانستند ۱۲ شکارچی را در نوار مرزی دستگیر کنند.

وی خاطرنشان کرد: از این شکارچیان ۱۲ اسلحه شکاری، تعداد زیادی فشنگ و ادوات شکار کشف و ضبط شد.

به گفته وی، شکار پرندگان مهاجر از ۱۳ آذر ماه سال جاری با توجه به نامه دامپزشکی کشور مبنی بر شیوع آنفولانزای پرندگان در سراسر کشور از جمله استان گلستان ممنوع اعلام شد.

مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان گفت: از هم استانی های عزیز تقاضا می شود در صورت مشاهده گونه هایی از پرندگان که مشکوک به بیماری هستند، از دست زدن به حیوان بیمار خودداری کنند و مراتب را سریعاً با نزدیک ترین اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ها یا سامانه شبانه روزی ۱۵۴۰ اطلاع دهند.

دباغیان افزود: همچنین از شکارچیان تقاضا می‌شود از شکار پرندگان خودداری کنند و در صورت انجام شکار دستگیر و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.