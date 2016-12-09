تنها خواسته مردم از دولت پاسخ به بدعهدی آمریکا است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی ظهر جمعه در سخنرانی قبل از خطبه‌های نماز جمعه مشهد که در حرم مطهر رضوی اقامه شد، با اشاره به اینکه ظالم، متجاوز به حقوق است، اظهار کرد: یکی از معانی ظلم شرک به خداوند بوده که قابل غفران نیست و خداوند آن را مورد آمرزش قرار نمی‌دهد شرک محسوب می‌شود.

وی بابیان اینکه امام زمان(عج) و ولایت ایشان عصاره ولایت همه انبیاء و همه امت‌های پیرو ادیان است، افزود: در طول تاریخ از روز اول که انبیاء الهی آمدند و هرکدام پیروانی داشتند، انبیای خدا و کسانی که ایمان به آن‌ها داشتند در ستیز و نبرد با کفر و ظلم و ستم و شرک بودند.

امام‌جمعه مشهد بابیان اینکه، جریان‌های استکباری در طول تاریخ با همه انبیاء مبارزه کرده‌اند، تصریح کرد: بصیرت زایی مقام نبوت و بیدارسازی نسبت به هر مردمی و اعتقاد به توحید و یکتایی خدا، بزرگ‌ترین مانع و چالش سر راه توسعه استکبار بوده است و گاهی مبارزه با جریان استکبار پس از پیامبران توسط مردم نیز ادامه پیدا می‌کرد.

وی بابیان اینکه، حاکمیت خدا و دین بر روی زمین نتیجه نهایی این نبرد است، ادامه داد: وجود اقدس امام زمان(عج) عصاره همه انبیاء است، همه حرکات نبوت با پیروزی امام زمان(عج) به پایان می‌رسد، پس ایشان عصاره تمام انبیاء است.

آیت‌الله علم الهدی با تاکید بر این که نباید کاری انجام دهیم که جریان استکبارستیزی کمرنگ شود، اضافه کرد: تمام عظمت نظام جمهوری اسلامی ایران به رنگ و رونق استکبارستیزی است.

وی با اشاره به اینکه، نباید به دشمن اسلام دل بست، ابراز کرد: امروزه که جریان به اینجا رسیده و تمدید ۱۰ ساله تحریم‌ها علیه ایران را در آمریکا تصویب کردند، می‌خواهند پای مقام معظم رهبری را وسط بکشند و بگویند این مذاکرات با راهبری مقام معظم رهبری صورت گرفته است، درصورتی‌که مواضع ایشان درباره مذاکرات هسته‌ای از ابتدا کاملاً مشخص بود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی، تصریح کرد: مقام معظم رهبری فرمودند این مذاکره نتیجه ندارد و پایان آن شیطنت آمریکا است و ایشان از همان ابتدا فرمودند که من به این مذاکرات خوش‌بین نیستم و به آمریکا بدبین هستم.

وی بابیان اینکه، مسئولان اعلام کردند که اگر بدعهدی‌ای در مسئله برجام از سوی طرف‌های مقابل سر بزند، ایران هم موضع‌گیری خود را خواهد داشت، افزود: اکنون این بدعهدی از سوی طرف آمریکایی صورت گرفته و تنها خواسته مردم از دولت در شرایط فعلی عدم سکوت و دادن همان پاسخ قاطعی است که خود دولت‌مردان اعلام کرده بودند.

آیت‌الله علم الهدی ادامه داد: آنچه برای ما لازم بوده، تنها و تنها داشتن بصیرت است و همگان باید بصیرت، رهبر شناسی و جریان شناسی را در دستور کار خود قرار دهیم.