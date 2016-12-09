قلعه نویی منصوریان راغافلگیرکرد/ حال یک هوادار تراکتورسازی بد شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و تراکتورسازی در حالی آغاز شد که پیش از شروع این مسابقه علیرضا منصوریان سرمربی استقلال برای خوش آمد گویی به امیرقلعه نویی سرمربی تراکتورسازی دسته گل ویژه ای را تدارک دیده بود.

* در حالی که پیش بینی می شد ابتدا علیرضا منصوریان قبل از شروع مسابقه به سمت امیرقلعه نویی برود اما به یک باره قلعه نویی، منصوریان را غافلگیر کرد و اول به سمت نیمکت استقلال رفت. بعد از آن علیرضا منصوریان هم به سمت نیمکت تراکتورسازی رفت تا رسم میهمان نوازی را به جای آورد.

* بختیار رحمانی از جمله بازیکنان استقلال بود که قبل از آغاز بازی به سمت امیرقلعه نویی سرمربی فصل گذشته خود رفت.

* پیش از شروع مسابقه پیراهنی با نام علیرضا منصوریان و با شماره ۱۰ روز سکوها توسط تماشاگران برافراشته شد.

* در حالی که طبق قانون پشت نیمکت تیم میهمان باید تماشاگران همان تیم حضور داشته باشند اما در بازی استقلال و تراکتورسازی، پشت نیمکت تراکتوری ها تماشاگران استقلال نشسته اند.

* در اواسط نیمه اول این دیدار حال یکی از هواداران تراکتورسازی بد شد و نیاز به فوریت های پزشکی داشت که پزشک تراکتورسازی از روی نیمکت به روی سکوها رفت و به وضعیت او رسیدگی کرد. بعد هم این هوادار به آمبولانس منتقل شد.