به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد صحت ‌قول در دیدار با مدیرکل و کارکنان تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با بیان اینکه از راهکارهای کاهش و مقابله با آسیب های اجتماعی توجه بیشتر به بخشهای دینی و فرهنگی جامعه است افزود: امروز با وجود هجمه های فرهنگی غربی ها و تبلیغات سوء رسانه های معاند، روحانیت مورد اعتماد آحاد مختلف مردم و از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

باوی بیان اینکه روحانیون با اطلاع از حوزه های ادبیات سیاسی و فرهنگی می توانند برای پاسخگویی به سوالات و حل مشکلات مردم از آمادگی کاملی برخوردار باشد اظهارداشت: روحانیان نقش مهمی در مقابله و پیشگیری از آسیب های اجتماعی دارند.

وی در بخش دیگر ازسخنان خود با اشاره به اینکه درآینده نزدیک شاهد پیشرفت های چشمگیر در تمامی ابعاد علم خواهیم بود گفت:تشخیص ودرک حقیقت بسیار سخت خواهد بود از این رو روحانیت برای مقابله با شبهه های فرهنگی بیگانگان باید خود را به دانش و علم روز تجهیز کنند.

حجت‌الاسلام صحت ‌قول از برگزاری جشنواره نمادهای دینی برای اولین بار در سراسر کشور خبر داد گفت: هرکس با هر تفکری می‌تواند ایده‌های خود را به ما ارائه دهد و ما جشنواره‌ای با محوریت نمادهای دینی و مذهبی و با حضور جوانان در سطح کشور اجرا می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه نمادهایی که مردم پذیرش می‌کنند دستخوش تغییرات است و نمادهای دینی و غیر دینی در کشور در بین افراد جامعه رواج دارد، گفت: دشمنان درصدد اند تا نمادهایی را از بیرون در داخل کشور نهادینه کنند و متاسفانه در کشور ما برای انجام این کار از استانها با موضوعات طبیعی شروع کرده‌اند و لازم است اقدامات لازم جهت آگاه‌سازی مردم صورت گیرد.

حجت‌الاسلام صحت‌قول با بیان اینکه جنگ نرم، رسانه و امور اجتماعی جزء چارت سازمانی اداره کل رسانه و فناوری‌های نو تبلیغات اسلامی است، گفت: در حوزه امور اجتماعی بانوان و جوانان دو بعد مهم این بخش را تشکیل می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه اوقات فراغت به عنوان تمدن فراغتی در دنیا مطرح است، افزود: میانگین اوقات فراغت جوانان در کشور ۱۰ روز بیشتر از دنیا بوده و با بیشتر اوقات فراغت جوانان در فضای مجازی خلاصه شده است و نیازمند مدیریت و برنامه‌ریزی در این زمینه هستیم.

وی در خصوص رسانه بعنوان دیگر بخش چارت سازمانی افزود: درصدد ایجاد کارگروه محتوا با رویکرد دینی هستیم و یک ساماندهی در کنسرسیون محتوای دینی باید ایجاد شود که هر استانی باید از آن برخوردار باشد.