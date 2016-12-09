برتری استقلال برابر تراکتورسازی با اشتباه دروازه بان تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، حساس ترین دیدار هفته سیزدهم رقابت های لیگ برتر عصر امروز بین تیم های استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه آزادی برگزار شد که نیمه اول این دیدار با برتری یک بر صفر شاگردان علیرضا منصوریان به پایان رسید. کاوه رضایی(۷) برای استقلال گل زد.

این دیدار که تحت تاثیر اتفاقات گذشته بین امیر قلعه نویی و سیدمهدی رحمتی شروع شد در ۴۵ دقیقه اول تماشایی و مورد پذیرش بود و دو تیم نمایشی قابل قبول داشتند. در دقیقه هفتم این دیدار محمدرضا اخباری دروازه بان ملی پوش تراکتورسازی با یک اشتباه عجیب توپ را به کاوه رضایی پاس داد تا او با ضربه ای آرام دروازه خالی را باز کند.