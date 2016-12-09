قاسمی برنامه جدید شهرک سازی رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان لایحه جدید رژیم صهیونیستی مربوط به شهرک سازی در کرانه باختری را به شدت محکوم کرد.

قاسمی با اشاره به ماهیت نامشروع رژیم صهیونیستی که مبتنی بر اشغال سرزمین های فلسطین می باشد، تأکید کرد: شهرک سازی این رژیم مغایر با اصول و قواعد مورد پذیرش جامعه بین المللی به ویژه حقوق بین الملل بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی می باشد و آمران و عاملان این اعمال مرتکب نقض فاحش و عمده حقوق بین الملل شده و می بایست تحت تعقیب قرار گیرند.

قاسمی افزود: که شهرک سازی مانع جدی در تحقق حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین بشمار می آید و از آنجایی که این حق به عنوان یکی از قواعد عام الشمول بین المللی شناخته شده، همه دولت ها و نهادهای بین المللی موظفند که از کلیه ابزار مقتضی به منظور وادار ساختن رژیم صهیونیستی به تبعیت از قواعد و اصول بین المللی استفاده کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از دولت ها، سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی ذی ربط درخواست کرد تا به محکومیت لفظی و تهی از هرگونه اقدام عملی بسنده نکرده و با دخالت سریع و عملی جهت جلوگیری از استمرار فعالیت های ضد انسانی و غیرقانونی این رژیم، مانع شهرک سازی های جدید در فلسطین گردند.