کادر فنی استقلال تقویت خواهد شد/ با یک باخت مربی تعویض نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا افتخاری پس از شکست دو بر یک استقلال برابر تراکتورسازی تبریز با انتقاد از عملکرد بازیکنان استقلال گفت: متاسفانه بازی را واگذار کردیم و در حد و اندازه های همیشگی نبودیم. چند اشتباه باعث شد تا نتیجه تغییر کند و نتوانیم از تک گل خودمان حفاظت کنیم.

مدیرعامل باشگاه استقلال در پاسخ به این پرسش که آیا سرمربی استقلال تعویض خواهد شد، تصریح کرد: در کجای فوتبال شما دیده اید که یک مربی با یک باخت عوض شود. باید به منصوریان زمان داد تا تیم به روزهای اوج بازگردد.

وی در خصوص تقویت کادر فنی نیز گفت: قطعا بدنبال این هستیم تا کادر فنی را تقویت کنیم البته به شرط آنکه منصوریان هم به این مسئله نظر مثبت داشته باشد تا بتوانیم با آوردن یک مربی خوب، کادر فنی تقویت شده و تیم از لحاظ کادر فنی تقویت شود.

افتخاری خارطرنشان کرد: نمی دانم چرا برخی هواداران همیشه معترض هستند. چرا وقتی که تیم می برد کسی معترض نیست. وقتی یک باخت پیش می آید این چنین هواداران به همه چیز اعتراض می کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا نمی توان از تیم های جوانان به جمع بزرگسالان بازیکنی اضافه شود، ادامه داد: باید بپذیریم که جوانان ما در آن حد و اندازه های بزرگسالان نیستند و نمی توانند کمک موثری به منصوریان کنند.

مدیرعامل باشگاه استقلال در پایان و در پاسخ به این پرسش که منصوریان گفته است نیاز به بازیکن جدید در نیم فصل داریم، گفت: به اعتقاد من باید در این خصوص صحبت کنیم و چند بازیکن خوب را که در لیگ هستند جذب کرده و بتوانیم با برطرف کردن نقاط ضعف مان در نیم فصل دوم عملکرد بهتری داشته باشیم.