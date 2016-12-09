امیدوارم سروش در تراکتورسازی بماند/ دو تیم بازی خوبی ارائه دادند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آجرلو پس از پس از پیروزی دو بر یک برابر استقلال تهران با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنان تراکتور گفت: فکر می کنم تمامی اهالی فوتبال شاهد یک بازی زیبا از دو تیم بودند و هر دو تیم تلاش زیادی کردند تا بتواند در پایان به پیروزی برسند که این تراکتورسازی بود که از موقعیت های بدست آمده استفاده کرد و سه امتیاز را از آن خود کرد.

وی افزود: استقلال بازی خوبی را از خود ارائه داد و تلاش زیادی کرد تا بتواند به گل دست پیدا کند که بازیکنان ما هوشیارانه مقابل استقلال بازی کردند و اجازه ندادند که آبی پوشان در دقایقی پایانی به گل تساوی دست پیدا کنند.

آجرلو در خصوص حضور نوراللهی در تراکتورسازی تبریز گفت: ان‌شاالله در نیم فصل جواب سئوال شما را خواهم داد.

وی در پایان و در خصوص جدایی سروش رفیعی از تراکتورسازی گفت: سروش بازیکن آزاد است و خوش به حال هر تیمی که این بازیکن را جذب کند. امیدوارم این ما باشیم که باز هم سروش را در تراکتورسازی حفظ کنیم.