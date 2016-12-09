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۱۹ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۱۸

مصطفی آجرلو:

امیدوارم سروش در تراکتورسازی بماند/ دو تیم بازی خوبی ارائه دادند

امیدوارم سروش در تراکتورسازی بماند/ دو تیم بازی خوبی ارائه دادند

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی با بیان اینکه چند تیم خواهان به خدمت سروش رفیعی هستند، گفت: امیدوارم شرایطی پیش بیاید که رفیعی در تراکتور بماند.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آجرلو پس از پس از پیروزی دو بر یک برابر استقلال تهران با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنان تراکتور گفت: فکر می کنم تمامی اهالی فوتبال شاهد یک بازی زیبا از دو تیم بودند و هر دو تیم تلاش زیادی کردند تا بتواند در پایان به پیروزی برسند که این تراکتورسازی بود که از موقعیت های بدست آمده استفاده کرد و سه امتیاز را از آن خود کرد.

وی افزود: استقلال بازی خوبی را از خود ارائه داد و تلاش زیادی کرد تا بتواند به گل دست پیدا کند که بازیکنان ما هوشیارانه مقابل استقلال بازی کردند و اجازه ندادند که آبی پوشان در دقایقی پایانی به گل تساوی دست پیدا کنند.

آجرلو در خصوص حضور نوراللهی در تراکتورسازی تبریز گفت: ان‌شاالله در نیم فصل جواب سئوال شما را خواهم داد.

وی در پایان و در خصوص جدایی سروش رفیعی از تراکتورسازی گفت: سروش بازیکن آزاد است و خوش به حال هر تیمی که این بازیکن را جذب کند. امیدوارم این ما باشیم که باز هم سروش را در تراکتورسازی حفظ کنیم.

کد مطلب 3845448

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