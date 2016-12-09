احساس مهاجم تراکتورسازی پس از زدن دو گل به سیدمهدی رحمتی

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد حاتمی پس از پیروزی دو بر یک تیمش برابر استقلال در ورزشگاه آزادی گفت: بازی حساس و پرهیجانی بود و هر دو تیم موقعیت های زیادی داشتند، اما ما توانستیم از استقلال بهتر باشیم و به پیروزی در این دیدار دست پیدا کنیم.

وی با ابراز خوشحالی از زدن گل به مهدی رحمتی گفت: تا به حال به مهدی رحمتی گل نزده بودم و از اینکه توانستم دروازه رحمتی را باز کنم، خوشحال هستم.

حاتمی در ادامه خاطرنشان کرد: به هواداران استقلال احترام خاصی می گذارم؛ زیرا مدتی در استقلال بازی کردم و همیشه آنها من را مورد تشویق قرار دادند و تماشاگران این تیم برای من قابل احترام هستند.

مهاجم تراکتورسازی تبریز در خصوص محمدرضا اخباری که در اوایل بازی گل بدی را دریافت کرد، گفت: اخباری یکی از دروازه بان‌های بزرگ کشور ما است و بر اثر یک اشتباه دروازه اش باز شد، اما ما توانستیم با گل هایی که به استقلال زدیم، از ناراحتی او بکاهیم و دیدید که در نیمه دوم اخباری عملکرد خوبی داشت و توانست چندین موقعیت مسلم را از استقلال بگیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: داوری دیدار هم هیچ مشکلی نداشت و به اعتقاد من سوت هایی که قاضی میدان زد، همگی سالم و بدون اشتباه است.