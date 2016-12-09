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۱۹ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۴۱

احترام به هواداران استقلال؛

احساس مهاجم تراکتورسازی پس از زدن دو گل به سیدمهدی رحمتی

احساس مهاجم تراکتورسازی پس از زدن دو گل به سیدمهدی رحمتی

مهاجم تراکتورسازی تبریز با بیان اینکه تا به حال به رحمتی گل نزده بودم، گفت: از اینکه توانستم دروازه مهدی رحمتی را باز کنم، خوشحال هستم.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد حاتمی پس از پیروزی دو بر یک تیمش برابر استقلال در ورزشگاه آزادی گفت: بازی حساس و پرهیجانی بود و هر دو تیم موقعیت های زیادی داشتند، اما ما توانستیم از استقلال بهتر باشیم و به پیروزی در این دیدار دست پیدا کنیم.

وی با ابراز خوشحالی از زدن گل به مهدی رحمتی گفت: تا به حال به مهدی رحمتی گل نزده بودم و از اینکه توانستم دروازه رحمتی را باز کنم، خوشحال هستم.

حاتمی در ادامه خاطرنشان کرد: به هواداران استقلال احترام خاصی می گذارم؛ زیرا مدتی در استقلال بازی کردم و همیشه آنها من را مورد تشویق قرار دادند و تماشاگران این تیم برای من قابل احترام هستند.

مهاجم تراکتورسازی تبریز در خصوص محمدرضا اخباری که در اوایل بازی گل بدی را دریافت کرد، گفت: اخباری یکی از دروازه بان‌های بزرگ کشور ما است و بر اثر یک اشتباه دروازه اش باز شد، اما ما توانستیم با گل هایی که به استقلال زدیم، از ناراحتی او بکاهیم و دیدید که در نیمه دوم اخباری عملکرد خوبی داشت و توانست چندین موقعیت مسلم را از استقلال بگیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: داوری دیدار هم هیچ مشکلی نداشت و به اعتقاد من سوت هایی که قاضی میدان زد، همگی سالم و بدون اشتباه است.

کد مطلب 3845458

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