به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان پس از صحبت هایی که در مورد مسائل فنی و اتفاقات دیدار با تراکتورسازی داشت درباره اظهارات حسن زمانی عضو هیات مدیره باشگاه استقلال گفت: هفته آینده جلسه ای برگزار می کنیم که طی آن به این موضوع رسیدگی خواهیم کرد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال که از مصاحبه های حسن زمانی دلخور و ناراحت بود ادامه داد: فکر می کنم زمانی را اشتباهی به هیات مدیره آورده اند چون ایده های فنی زیادی دارد.

علیرضا منصوریان در ادامه اظهاراتش تاکید کرد: من حتی به جهانیان و آقای افتخاری هم گفتم که زمانی را باید به کادر فنی می آوردید و دستیارم می کردید نه اینکه او در هیات مدیره باشد.