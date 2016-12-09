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۱۹ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۳۵

انتقاد منصوریان از عضو هیات مدیره:

زمانی اشتباهی به هیات مدیره رفته/ او را باید دستیار من می‌کردند!

زمانی اشتباهی به هیات مدیره رفته/ او را باید دستیار من می‌کردند!

سرمربی تیم فوتبال استقلال با انتقاد از مصاحبه های عضو هیات مدیره این باشگاه گفت: به مسئولان گفته ام که زمانی را دستیارم می کردید!

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان پس از صحبت هایی که در مورد مسائل فنی و اتفاقات دیدار با تراکتورسازی داشت درباره اظهارات حسن زمانی عضو هیات مدیره باشگاه استقلال گفت: هفته آینده جلسه ای برگزار می کنیم که طی آن به این موضوع رسیدگی خواهیم کرد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال که از مصاحبه های حسن زمانی دلخور و ناراحت بود ادامه داد: فکر می کنم زمانی را اشتباهی به هیات مدیره آورده اند چون ایده های فنی زیادی دارد.

علیرضا منصوریان در ادامه اظهاراتش تاکید کرد: من حتی به جهانیان و آقای افتخاری هم گفتم که زمانی را باید به کادر فنی می آوردید و دستیارم می کردید نه اینکه او در هیات مدیره باشد.

کد مطلب 3845461

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