به گزارش خبرنگار مهر، سروش رفیعی در پایان دیدار استقلال با تراکتورسازی دربازه وضعیتش در نیم فصل نیز و جدایی از تراکتورسازی گفت: در حال حاضر سرباز تراکتورسازی هستم و تا این لحظه نه صحبتی کرده ام و نه تصمیمی گرفته ام. ان شاالله بعد از پایان خدمت سربازی یکی، دو بازی خدمت تراکتورسازی هستم و بعد از آن در نیم فصل تصمیم می گیرم.

وی درباره اینکه آیا با باشگاه فولاد قرارداد دارد یا خیر، گفت: ما برای رسیدگی به این موضوع به کمیته انضباطی هم رفتیم و ۴ وکیل باشگاه فولاد هم در این جلسه حضور داشتند. در این جلسه آقای قاضی هم حضور داشت و تکلیف مشخص شد اما الان درست نیست که چیزی بگویم.

بازیکن تراکتورسازی در پاسخ به این سئوال که آیا بازیکن آزاد است یا خیر افزود: من در این باره حرف نمی زنم چون رای کمیته انضباطی هنوز اعلام نشده است.

وی خاطرنشان کرد: تعجب من این است که ۴ وکیل باشگاه فولاد در کمیته انضباطی حضور داشتند ولی آقای سعداوی سرمربی فولاد می گوید برای من جای خالی نگه داشته است. همه مردم می دانند که چقدر به فولاد و شهر اهواز ارادت دارم ولی هنوز کمیته انضباطی رایی نداده است. امیدوارم رای کمیته انضباطی طوری باشد که آقایان اژدری زاده مدیرعامل باشگاه و سعداوی سرمربی تیم بعدا جواب احساسات مردم اهواز را بدهند. من تا الان سکوت کرده ام و چیزی نگفته ام. ای کاش مسئولان فولاد هم می گذاشتند اول کمیته انضباطی نظر بدهد. درست نیست با احساسات مردم اهواز این گونه بازی شود.

بازیکن تراکتورسازی در پاسخ به این سئوال که اولویتش بعد از جدایی از تراکتورسازی چه تیمی است، تاکید کرد: اولویت من این است که لژیونر شوم؛ هر چه سطح بالاتر، بهتر. تا الان برای بازی در ایران تصمیمی نگرفته ام. امیدوارم هر جا باشم موفق شوم.

رفیعی در پایان درباره اینکه گفته می شود به واسطه حضوری دوستان صمیمی اش در استقلال ممکن است به این تیم بیاید، گفت: من در تمام تیم های لیگ برتری دوستان صمیمی دارم؛ هم استقلال و هم پرسپولیس ولی با تمام احترام وقتی پای کار حرفه ای در میان است باید کل شرایط را سنجید.