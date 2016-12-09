بودجه جمعیت هلال احمر پایدار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین قربانی افزود: باید منابعی در جمعیت هلال احمر پایدار باشد که امروز اینطور نیست اما برای تحقق این مهم تلاش می کنیم.

وی با بیان اینکه هلال احمر در دنیا به عنوان یک NGO و بخش برون حاکمیتی فعالیت می کند، اظهار کرد: در ایران هلال احمر با نگاه حاکمیتی در کنار NGO است و این مهم هلال احمر کشور ما را نسبت به مشابه خود در دنیا متمایز کرده است.

قربانی با اشاره به اصول هفت گانه جمعیت هلال احمر، خاطر نشان کرد: هلال احمر در دنیا یک نماد خدمت رسانی به جامعه است و استقلال، بی طرفی و خدمات داوطلبانه از جمله اصول این جمعیت به شمار می رود.

عضو هیئت مدیره جمعیت هلال احمر استان گیلان افزود: با توجه به حادثه خیز بودن گیلان ، نگاه توسعه ای به این جمعیت در استان ضروری است.

قربانی، افزایش اعضای جمعیت هلال احمر در استان گیلان را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: متاسفانه هفت هزار و ۵۰۰ نفر عضو این جمعیت هستند.

جمعیت هلال احمر ایران در دنیا الگو است

رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان و نماینده مردم رودسر در مجلس نیز گفت: هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگو در کشور مطرح است.

اسدالله عباسی افزود: هلال احمر جمهوری اسلامی در بحث همکاری با صلیب سرخ جهانی می تواند نقش برجسته ای داشته باشد که البته اینطور است.

وی با اشاره به فعالیت های نوعدوستانه و خدمات رسانی هلال احمر در حوادث و بلایا اظهار کرد: در استان گیلان با توجه به ظرفیت های موجود، همه ما باید در امر خیر و نوعدوستانه مشارکت داشته باشیم.