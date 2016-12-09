سومین جشنواره اسکیت استان مرکزی در اراک برگزار شد

مهین علی بخشی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سومین جشنواره اسکیت و خانواده روز جمعه با هدف آشنایی خانواده ها با رشته جذاب اسکیت وفرهنگ سازی و شناخت استعداهای رشته اسکیت در سالن ورزشی بانوان مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد برگزار شد.

وی افزود: بیش از یکصد خردسال و نونهال اسکیت باز از این جشنواره استقبال کردند و این جشنواره قرار بود در آبان ماه برگزارشود اما به دلیل تقارن با ماه های صفر و محرم، همزمان با هفته ولایت برگزارشد.

رئیس هیات اسکیت استان مرکزی بیان داشت: در این جشنواره نونهالان اسکیت باز به اجرای آیتم ها و حرکت های نمایشی شامل فری استابل، سرعت، رول بال، طناب کشی، جابجایی توپ و... پرداختند که مورد توجه حاضران در سالن ورزشی قرار گرفت و خانوادها روز شادی را در کنار فرزندانش سپری کردند.

علی بخشی برگزاری اینگونه جشنواره ها را در رده سنی نونهالان در رشد و توسعه ورزش موثر عنوان کرد و افزود: این مساله موجب تقویت زیرساخت ها و بدنه اصلی ورزش قهرمانی و حرفه ای می شود .

وی ادامه داد: در این گونه برنامه ها که مورد توجه و علاقه نونهالان است، استعدادها خودشان را نشان می دهند و با حمایت و پیگیری، می توانند پشتوانه ورزش استان و کشور باشند.

رئیس هیات اسکیت استان مرکزی خاطزنشان کرد: در اسفندماه سال جاری جشنواره استعدادیابی ورزش همگانی استان مرکزی در اراک برگزار خواهد شد که ورزش اسکیت در چهار رشته در این استعداد یابی حضور دارد.

وی اضافه کرد: هم اکنون حدود ۴۵۰ ورزشکار سازمان یافته در رشته های زیرمجموعه اسکیت، زیر نظر شش مربی مرد و ۱۵مربی خانم در استان فعالیت دارند که با برگزاری جشنواره ها و جذب علاقمندان، ورزشکاران این رشته افزایش می یابد.

علی بخشی برگزاری کلاس های آموزشی مربیگری و داوری در بخش آقایان و بانوان، اعزام نونهالان به جشنواره اسکیت کشور و آماده سازی ورزشکاران اسکیت در رده های مختلف سنی برای حضور در رقابت های کشوری را بخشی از فعالیت های پیش روی هیات اسکیت استان مرکزی در سال جاری برشمرد.