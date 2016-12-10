امدادگران برای نجات «آفرودبازان» به غار مغان اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، ساعاتی پیش پیامی در شبکه‌های مجازی مبنی بر گرفتاری چهار تن از ورزشکاران افرودباز مشهدی در برف که روز گذشته به کوه‌های خلج مشهد رفته بودند منتشر شد.

در پی وصول گزارش‌های مردمی، نهادهای مربوطه پس از تماس‌های مردم و درخواست کمک، اعلام کردند امکان ورود به منطقه وجود ندارد که پس از آن دادستانی به عنوان مدعی العموم وارد کار شده و با صدور دستورات قضایی لازم در حال حاضر هیئت اتومبیلرانی و موتور سواری و هلال احمر به منطقه اعزام شدند.

قاضی محمد بخشی محبی معاون دادستان مشهد در این خصوص، اظهار کرد: گزارش‌ها حاکی از آن است که این شهروندان در حال حاضر در غار مغان پناه گرفته‌اند اما متاسفانه گوشی‌هایشان در حال خاموش شدن است و تیم‌های امدادی باید هرچه سریع‌تر خود را به منطقه برسانند که به علت بارش ۲۵ سانتی برف، امدادرسانی با دشواری روبه‌رو شده است.

وی افزود: در حال حاضر تعداد هشت خودرو فقط از سوی هیئت اتومبیلرانی به محل اعزام شده و دستورهای قضایی لازم و در صورت لزوم فراخوان سایر گروه های امدادی مانند بسیج منطقه صورت می‌گیرد.