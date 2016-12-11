فعالیت بزرگترین مرکز تولید پارچه چادر مشکی در شهرکرد

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- سید محمدرضا موسوی: استان چهارمحال وبختیاری یکی از استان های جنوب غربی کشور است که در همسایگی دو استان بزرگ و صنعتی اصفهان و خوزستان قرار گرفته است.

سرمایه گذاری در این استان طی یک دهه گذشته در حوزه صنعت افزایش یافته است و کارخانه های بزرگ صنعتی از جمله فولاد، تولید لوازم خانگی، میلگرد، ورق های فولادی و... در این استان راه اندازی شده است.

بزرگترین کارخانه تولید پارچه چادر مشکی کشور نیز یکی از واحدهای صنعتی مهم در این استان است که فعالیت خود را آغاز کرده است.

این واحد بزرگ صنعتی در استان چهارمحال و بختیاری بیش از ۱۰ درصد نیاز کشور را تامین می کند.

این کارخانه چندی پیش با حضور معاون اول رئیس جمهور افتتاح و به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. راه اندازی این واحد صنعتی موجب اشتغال مستقیم بیش از ۲۰۰ نفر در این استان شده است.

فعالیت این کارخانه تولیدی موجب کاهش واردات پارچه چادر مشکی و تحقق اقتصاد مقاومتی در این حوزه شده است.

میرمحمدتقی دانایی‌هشیاری مدیر عامل کارخانه تولید پارچه چادرمشکی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کارخانه ظرفیت تولید سالانه ۱۰ میلیون مترمربع پارچه چادر مشکی را دارد.

وی عنوان کرد: با این مقدار تولید، این کارخانه توانایی تأمین بیش از ۱۰ درصد نیاز کشور را دارد.

بیش از ۱۱ نوع پارچه برای تهیه روسری، شال وفاستونی و ۱۸ نمونه چادر مشکی در این کارخانه تولید می‌شود وی با اشاره به اینکه راه اندازی این کارخانه در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی بوده است، عنوان کرد: این کارخانه به تجهیزات پیشرفته روز جهان مجهز شده است.

مدیر عامل کارخانه تولید پارچه چادرمشکی گفت: ۳۴ هزار دوک در خطوط تولید این کارخانه وجود دارد.

وی تاکید کرد: بیش از ۱۱ نوع پارچه برای تهیه روسری، شال و فاستونی و ۱۸ نمونه چادر مشکی در این کارخانه تولید می‌شود.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری نیز به خبرنگار مهر گفت: کارخانه تولید چادر مشکی با یک هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال و ۲۰ میلیون یورو سرمایه گذاری بهره برداری شده است.

نعیم امامی عنوان کرد: اجرای این طرح از سال ۹۳ در زمینی به مساحت ۳۰۰ هزار متر مربع آغاز شد و امسال فعالیت خود را آغاز کرد.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری بیان کرد: هم اکنون این کارخانه با ۳۰ درصد ظرفیت اصلی خود فعالیت می کند و در سال آینده ظرفیت تولید آن به ۱۰۰ درصد می رسد.

وی تاکید کرد: این کارخانه یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود که نقش مهمی در ایجاد اشتغال در سطح استان خواهد داشت.

توسعه این کارخانه از اهداف اصلی است

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری بیان کرد: توسعه این کارخانه در آینده از اهداف اصلی است که می تواند این استان را به یکی از قطب های اصلی تولید پارچه چادر مشکی و نساجی تبدیل کند.

استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این خصوص اظهار داشت: راه اندازی این کارخانه نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی در این استان داشته است.

قاسم سلیمانی دشتکی بیان کرد: کارخانه تولید پارچه چادر مشکی در این استان جزو سه طرح بزرگ صنعتی است که امسال در این استان افتتاح شده است.

وی بیان کرد: راه اندازی این واحد تولیدی زمینه را برای توسعه صنعت نساجی در این استان فراهم کرده است.

طرح توسعه تولید مواد اولیه در جوار کارخانه تولید پارچه چادر مشکی اجرایی می شود

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: هم اکنون مواد اولیه این کارخانه از خارج از کشور وارد می شود و سال آینده با توسعه و راه اندازی واحد تولید مواد اولیه، اشتغال در این کارخانه افزایش می یابد.

وی بیان کرد: چهارمحال و بختیاری در مسیر توسعه قرار گرفته و هم اکنون واحدهای صنعتی بزرگی در این استان کلید خورده که آینده بسیار خوبی در انتظار استان است.

با راه اندازی این کارخانه تولیدی یک گام تا خودکفایی در تولید پارچه چادر مشکی در کشور برداشته شده و باید تلاش کرد ظرفیت های تولید در این بخش افزایش یابد تا نیازی به واردات پارچه چادر مشکی نباشد.