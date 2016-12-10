حسن زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اینکه علیرضا منصوریان در پایان بازی با تراکتورسازی گفته بود «زمانی باید به جای هیات مدیره در کادر فنی کار می کرد و دستیارم می شد» گفت: آقای منصوریان باید به وظایف دیگران احترام بگذارد و نباید وارد حیطه مدیریت شود. ما برای او احترام قائلیم. از کسی که تجربه زیادی در فوتبال دارد، بعید است راجع به مدیریت باشگاه صحبت کند.

وی درباره اینکه منصوریان این صحبتها را در واکنش به اظهارات فنی و انتقادات شما مطرح کرده است، تاکید کرد: اگر یک مصاحبه از من پیدا کنید که در کار کادر فنی دخالت کرده ام، به شما جایزه می دهم!

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال با اشاره به کنایه منصوریان برای حضورش در کادر فنی استقلال، تصریح کرد: ایشان حق اینگونه اظهارنظرها را ندارد. قطعا این قضیه را در هیات مدیره از طریق قانون پیگیری خواهیم کرد.

زمانی در پاسخ به این سئوال که «آیا منصوریان بابت این اظهارنظر جریمه می شود؟» گفت: باید ابتدا این موضوع را در هیات مدیره مطرح کنیم.

وی درباره شکست استقلال مقابل تراکتورسازی، تصریح کرد: بازیکنان ما تلاش خود را به کار بردند ولی نتیجه بازی در پایان آنطور که باید در نیامد. ما می توانستیم با کسب پیروزی در این مسابقه تا رده سوم جدول بالا بیاییم ولی بهترین فرصت را از دست دادیم. ان شاءالله در اولین جلسه هیات مدیره باشگاه این مسئله را بررسی خواهیم کرد.

عضو هیات مدیره استقلال ادامه داد: استقلال ۳۰ میلیون هوادار دارد. نباید فکر کنیم نتیجه تیم مهم نیست. استقلال مثل خیلی از تیم های دیگر نیست که برد و باخت در آن مهم نباشد. انعکاس کوچکترین اتفاقات و نتایج استقلال زیاد است. استقلال بسیار بزرگ است و در تیم بزرگ باید آدمهای بزرگ حضور داشته باشند.

زمانی درباره احتمال تغییرات در کادر فنی استقلال گفت: قطعا کادر فنی نیاز به تقویت دارد. کادر فنی باید هم وزن استقلال باشد. فعلا منتظریم تا جلسه هیات مدیره تشکیل شود و بعد در این خصوص تصمیم بگیریم.

وی همچنین در خصوص مشکل اصلی استقلال گفت: به نظرم ما از توانایی تیم استفاده نمی کنیم. کادر فنی هر بازیکنی که خواست، ما جذب کردیم ولی هنوز به نحو احسن نتیجه نمی گیریم. به عنوان نمونه در همین مسابقه تراکتورسازی توانست از نقاط ضعف ما استفاده کند و پیروز شود وگرنه آنها چیزی بالاتر از استقلال نداشته اند. در مجموع فکر می کنم ۴۰ درصد از توانایی تیم استفاده می شود و ۶۰ درصد توانایی مورد استفاده قرار نمی گیرد.

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال در پاسخ به این سئوال که به عملکرد کادر فنی این تیم چه نمره ای می دهد؟ گفت: اجازه بدهید این مسائل باشد برای هیات مدیره. آنجا مواردی هست که باید محرمانه گفته شود!