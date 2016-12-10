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۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۹:۰۳

رئیس دانشگاه تهران خبر داد؛

قول دولت برای اختصاص بودجه تعمیر و تجهیز دانشگاه ها در دی ماه

قول دولت برای اختصاص بودجه تعمیر و تجهیز دانشگاه ها در دی ماه

رئیس دانشگاه تهران گفت: دولت به دانشگاه ها قول داده است که در دی ماه سال جاری بودجه تعمیر و تجهیز دانشگاه ها را تخصیص دهد.

محمود نیلی احمدآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سال جاری تاکنون بودجه تعمیر و تجهیز به دانشگاه ها تخصیص داده نشده است و امیداوریم این بودجه زودتر به دانشگاه ها اختصاص یابد.

وی افزود: دولت قول داده است این بودجه را به صورت کامل در دی ماه سال جاری به دانشگاه ها اختصاص دهد.

رئیس دانشگاه تهران در خصوص اعتراض برخی دانشجویان مبنی بر عدم کیفیت در خوابگاه ها و غذا تاکید کرد: ما نیز قبول داریم که شاخص های خدمات خوابگاهی دانشگاه در حد قابل قبول نیست اما تا میزانی که بودجه وجود داشته باشد سعی در ارائه بهترین خدمات به دانشجویان داریم.

نیلی احمدآبادی اظهار داشت: جمعیت دانشجویی دانشگاه ها یکباره افزایش یافت بدون آنکه زیرساخت لازم آن فراهم شود اما طی سال های اخیر وضع رو به بهبود است.

کد مطلب 3845586

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