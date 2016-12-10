حدود نیمی ازمنابع آب زیرزمینی استفاده شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازصدا و سیما، هدایت فهمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: سالانه بیش از شش میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی اضافه برداشت می‌شود و میزان تجمعی آب ۱۲۰ میلیارد مترمکعب است.

وی با بیان اینکه پیش از انقلاب اسلامی ۱۳ سد در کشور وجود داشت اما اکنون ۶۵۳ سد با حجم ذخیره آب ۳۵ میلیارد مترمکعب وجود دارد، افزود: با قنوات و سازه های قدیمی نمی توانستیم جمعیت کنونی کشور را در ارائه خدمات آبرسانی اداره کنیم.

وی با بیان اینکه ۱۱ برنامه وزارت نیرو، برای تعادل بخشی به آبهای زیرزمینی است و قوانین گذشته پاسخگوی بحران آب کشور نیست، ادامه داد: برخی قوانین مجلس شورای اسلامی ازجمله قانون مجوز دادن به همه چاه های غیرمجاز که سال ۸۵ تصویب شد یا دریافت حقابه از آب های زیرزمینی به بحران آب دامن زد.

این مقام مسئول گفت: میزان مصرف آب کشور ۱۰۰ میلیارد مترمکعب در حالی که میزان آب تجدیدپذیر ۱۰۵ میلیارد مترمکعب است. باید بین مصارف و منابع آب تعادل ایجاد کنیم.

فهمی اظهار کرد: با توجه به ۳۲ میلیارد مترمکعب پساب، نیاز به شبکه های پیشرفتة جمع آوری و تصفیه فاضلاب داریم. چهار میلیارد مترمکعب فاضلاب شهری و صنعتی کشور است که تصفیة آنها هزینة بسیاری دارد.

معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا گفت: در حوزة آب، وزارت نیرو اختیارات بیشتری نیاز دارد.

فهمی افزود: دو ماه است تدوین سند ملی آب کشور آغاز شده است و تا سه ماه آینده به پایان می رسد و به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.

وی گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی آب، وزارت نیرو میزان تاب آوری منابع آب کشور و وظایف دستگاه ها در این زمینه را به آنها اعلام کرده است. بر اساس برنامه ریزی وزارت نیرو، میزان مصرف آب کشور باید از یکصد میلیارد مترمکعب به ۸۹ میلیارد مترمکعب کاهش یابد و حقابه زیست محیطی نیز دریافت شود.

وزارت نیرو برداشت از منابع زیرزمینی را باید مدیریت می‌کرد

فرشاد فرهادی مدرس و محقق منابع آب نیز در این برنامه گفت: برداشت بی رویه از چاه های آب و تخلیه فاضلاب از علل نشست زمین در دشت استان تهران است. سالانه این دشت چند میلی متر نشست می کند.

فرهادی با بیان اینکه در مدیریت بهینه منابع آب باید از خرد جمعی استفاده کرد گفت: در این زمینه نیاز به برنامة زمان بندی شده و تفکیک وظایف برای بررسی کمی عملکردها داریم.

وی افزود: در بحث قوانین مربوط به آب نیز کمبود قانون وجود ندارد.

این مدرس و محقق منابع آب دربارة مصوبه مجلس برای دادن مجوز به چاه های بدون جواز گفت: ممکن است این مصوبه برای استفاده عادلانه همه از منابع آب زیرزمینی باشد اما دست وزارت نیرو در این زمینه بسته نبوده است و این وزارتخانه می توانست تخصیص ها را از منابع آب زیرزمینی عادلانه کند.

فرهادی افزود: باید به جای استفاده از آب شیرین کننده های خلیج فارس و انتقال هزاران کیلومتری این آب به فکر استفاده از آب های ژرف باشیم.

وی گفت: منابع آب زیرزمینی به آب های آبرفتی، سازندة سطحی، سازندة عمیق، آب های ژرف و فسیلی تقسیم می شوند که آب های ژرف و فسیلی برون حوزه ای هستند و از خارج مرزها وارد و از مرز دیگری خارج می شوند.