کارگاه های صنایع دستی در ۷۲ روستای کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ویدا توحدی شب گذشته در بازدید از نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی شرق کشور اظهارکرد: نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی فرصتی برای معرفی تولیدات صنایع دستی استان ها است.

وی با اعلام رضایت از نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی در خراسان جنوبی بیان کرد: بحث صنایع دستی علی رغم تصور بسیاری از کسانی که در خصوص صنایع دستی فکر یا صحبت می کنند می تواند تاثیرات قابل توجهی در رشد اقتصادی استان خراسان جنوبی داشته است.

توحدی عنوان کرد: با توجه به تعدد و پراکندگی روستاهای خراسان جنوبی می توان از صنایع دستی در بحث تحقق اقتصاد مقاومتی و کمک به معیشت روستائیان استفاده کرد.

مشاور صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به وجود ۸۵ رشته صنایع دستی در خراسان جنوبی گفت: از این تعداد ۴۰ رشته فعال است.

وی عنوان کرد: مسئولان باید در زمینه رشد آموزش و افزایش هنرمندانی که بتوانند کالاهای خود را باکیفیت بالا در بازار عرضه کنند حمایت های لازم را داشته باشند.

توحدی با بیان اینکه در حوزه صنایع دستی تمرکز هزینه کرد اعتبارات توجه به روستاها است، ادامه داد: پروژه ویژه برای توسعه صنایع دستی در روستاها پیش بینی شده است.

مشاور صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از راه اندای کارگاه های صنایع دستی در ۷۲ روستای کشور خبر داد و گفت: از این تعداد ۵ روستا در استان خراسان جنوبی خواهد بود.

توحدی از اعطای تسهیلات ویژه نیز به روستائیانی که در بحث صنایع دستی فعال شوند خبر داد و گفت: این طرح در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از مهاجرت روستائیان اجرایی می شود.