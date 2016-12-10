به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای وزنه‌برداری جام باشگاه های آسیا از روز سه شنبه (۲۳آذرماه) به میزبانی دوحه قطر آغاز خواهد شد که سه تیم شرکت ملی حفاری اهواز، ذوب آهن اصفهان و نیروی زمینی ارتش با ترکیب کامل (۸ وزنه بردار) به نمایندگی از ایران به میدان خواهند رفت.

این در حالی است که کشورمان در سالهای گذشته تنها با یک تیم (قهرمان لیگ برتر) در رقابت‌های جام باشگاه های آسیا حضور می یافت.

بر این اساس برنامه رقابت‌های جام باشگاههای آسیا به شرح زیر است:

چهارشنبه(۲۴ آذرماه): اوزان ۵۶، ۶۲، ۶۹ و ۷۷ کیلوگرم

پنجشنبه(۲۵ آذرماه): دسته ۸۵ کیلوگرم

جمعه(۲۶ آذرماه): اوزان ۹۴، ۱۰۵ و ۱۰۵+ کیلوگرم