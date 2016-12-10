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۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۹:۳۳

استاندار ایلام:

طرح «شهر زائر» در شهرستان مهران اجرایی می شود

طرح «شهر زائر» در شهرستان مهران اجرایی می شود

ایلام-استاندار ایلام گفت: طرح «شهر زائر» در شهرستان مهران اجرایی می شود.

محمدرضا مروارید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرز مهران به عنوان مهمترین کانون تردد زائران اربعین در کشور شناخته می شود و برای رونق این مرز طرح های مختلفی در بحص زیرساختی و فرهنگی در حال اجراست.

وی بیان داشت: طرح شهر زائر با هدف جداسازی پایانه اربعین از پایانه فعلی انجام می گیرد و  کار مطالعه طرح جامع آن از سوی کارشناسان آغاز شده است.

استاندار ایلام گفت: ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد زیر ساخت های اربعین حسینی در شهرستان مهران مصوب شده است.

وی از چهار بانده کردن کل محور ایلام-مهران تا پایان امسال خبر داد و گفت: علاوه بر این دو هزار میلیارد ریال برای چهار بانده کردن جاده دهلران - اندیمشک اختصاص یافته است.

مروارید در خصوص دلایل انتخاب مهران از سوی اکثر زائران گفت: مهران به دلایلی از جمله نزدیکی به عتبات عالیات برای آنان جذابیت دارد و باید تلاش کنیم زیرساخت های مناسب را برای تردد آنان از مرز مهران مهیا کنیم.

استاندار ایلام در خصوص ایجاد بازارچه در مرز با عراق ابراز داشت: ایجاد چندین بازارچه در دست اقدام است و در تلاش هستیم با رایزنی با طرف عراقی، آنها را در سریعترین زمان ممکن دایر کنیم.

کد مطلب 3845648

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