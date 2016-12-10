سجاد مردانی با پیروزی آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این رقابتها که در شهر باکو جریان دارد امروز شنبه در روز پایانی مبارزات اوزان ۵۷- و ۶۷+ کیلوگرم زنان و ۶۸- و ۸۰+ کیلوگرم مردان برگزار می شود. سجاد مردانی اولین نماینده ایران بود که در وزن ۸۰+ کیلوگرم به میدان رفت.

وی دور نخست «دانیل گومز» از اسپانیا را پیش رو داشت که در پایان سه راند مبارزه ۳ بر یک حریف خود را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. در این دیدار علیرضا نصر روی صندلی مربیگری نشسته بود. «یاسین ترابلسی» از تونس حریف بعدی مردانی خواهد بود.

در ادامه این رقابتها دو نماینده کشورمان در وزن ۶۸- کیلوگرم به دیدار رقبای خود می روند. ابوالفضل یعقوبی در اولین دیدار باید با «برکی ایکول» از ترکیه پیکار می کند و بهنام اسبقی هم برابر «کانستنتین مینین» از روسیه به میدان می رود.

روز گذشته آرمین هاید پور با یک پیروزی برابر نماینده صربستان و شکست مقابل کره جنوبی و مسعود حجی زواره با واگذاری نتیجه به حریفی از کره جنوبی از دور رقابتها کنار رفتند.

این دوره از مسابقات عصر امروز در باکو به پایان می رسد.