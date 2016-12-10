سید حسین مرعشیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یک تیم بومی و بی ادعا به نمایندگی از ایران توانست جام قهرمانی باشگاه‌های جهان را بالای سر ببرد، گفت: شاید هیچکس پیش بینی نمی کرد تیمی جوان و بی ادعا، البته با انگیزه و همدل بتواند در جمع مدعیان پرمهره و متمول بدرخشد و به روی سکوی قهرمانی بایستد.

وی تصریح کرد: خوشبختانه کادر فنی این تیم توانست با هماهنگی و ارنج مناسب کشتی گیران یکی پس از دیگری از سد حریفان توانمند خود بگذرد و در نهایت قهرمان شود. البته ما برای بحث داوری و تقویت کادر فنی هم اقدامات لازم را برای این تیم انجام دادیم و دبیر هیات را به عنوان سرپرست و مدیرفنی و همچنین یک داور باتجربه را به عنوان عضو کادر فنی راهی مجارستان کردیم تا اگر مشکلی از این نظر وجود داشت، برطرف شود.

عضو شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی، قهرمانی این تیم بومی خوزستانی را متعلق به همه ایران دانست و گفت: تیم سینا صنعت ایذه با ترکیبی کاملا بومی راهی این مسابقات شد و به خدمت گرفتن برخی کشتی گیران خارجی نیز طبق قوانینی بود که هر تیمی می توانست از آن بهره ببرد.

وی در خصوص دیدار فینال برابر تیم توانمند و باتجربه ترکیه نیز گفت: دیدار سخت و حساسی در فینال برگزار شد که خوشبختانه تیم ایذه توانست در اوزان سبک به پیروزی های لازم دست یابد و راه قهرمانی را هموارتر سازد. نماینده ترکیه نیز قهرمانان عنوان دار و باتجربه ای همچون رضا کایالپ را در ترکیب داشت و شاید کمتر کسی فکر می کرد بتوانیم با نتیجه ۵ بر ۳ از سد این حریف توانمند بگذریم.

مرعشیان در پایان به کسب عنوان سومی تیم بیمه رازی، دیگر نماینده ایران در این رقابتها اشاره کرد و گفت: به هر حال تیم بیمه رازی هزینه زیادی برای رسیدن به قهرمانی کرده بود که به هر دلیل در رسیدن به هدفش ناکام ماند، اما نکته مهم اینجاست که تیم سینا صنعت ایذه با یک چهارم هزینه بیمه رازی بسته شد و توانست در نهایت قهرمانی جام باشگاه های جهان شود.

سومین دوره رقابت های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان شب گذشته با حضور ۱۶ تیم در بوداپست مجارستان به پایان رسید که تیم سینا صنعت ایذه توانست با شکست تیم پرمهره استانبول بیوک شهیر ترکیه عنوان قهرمانی را از آن خود کند.