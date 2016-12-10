جشنواره عکس ارسباران فرصتی مناسب برای ارتقاء هنر عکاسی در اهر است

محمدرضا بهمرام در حاشیه دیدار سید محمد عابدی فرماندار شهرستان اهر با مسئولان اجرایی جشنواره عکس سال ارسباران ضمن تقدیر از توجه مسئولان این شهرستان به وقایع هنری، به خبرنگار مهر گفت: انجمن هنر عکاسی شهرستان اهر پس از مراسم افتتاحیه در بهمن‌ماه سال ۹۴ فعالیت‌های متعددی درزمینهٔ های گوناگون داشته و توانسته خود را به‌عنوان یکی از انجمن‌های فعال منطقه و حتی شمال غرب کشور مطرح نمایید.

وی ادامه داد: عکاسان و اعضای انجمن هنر عکاسی شهرستان اهر توانسته‌اند بیشترین جوایز مسابقات عکاسی آذربایجان شرقی را از آن خود کنندو در جشنواره‌های ملی نیز حضوری چشمگیر و توأم با موفقیت داشته باشند.

رئیس انجمن هنر عکاسی شهرستان اهر اضافه کرد: جشنواره عکس سال ارسباران می‌تواند تحول بسیار خوبی در عکاسی منطقه و ارتقاء این هنر در شهرستان اهر داشته باشد.

بهمرام در پایان گفت: این جشنواره ملی به لحاظ پذیرش آثاری که در محدوده جغرافیایی منطقه ارسباران به ثبت رسیده و ویژگی بومی به خود گرفته و نیاز به حمایت مسئولان امر و علاقه‌مندان به هنر و به‌ویژه هنر عکاسی دارد تا بتواند به پویایی لازم در این زمینه دست یابد.