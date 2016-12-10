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۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۱۴

پس از انتظاری ۱۰ ساله؛

ردیف بودجه به پارک علم وفناوری کهگیلویه وبویراحمد اختصاص یافت

ردیف بودجه به پارک علم وفناوری کهگیلویه وبویراحمد اختصاص یافت

یاسوج - مسئول راه اندازی پارک علم و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: پس از انتظاری ۱۰ ساله و با اختصاص ردیف بودجه، پارک علم و فناوری استان در آستانه شروع فعالیت رسمی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه یاسوج، دکتر سیدشمس الدین هاشمی با اعلام اینکه نام پارک علم و فناوری در پیوست بودجه سال ۹۶ ثبت شده و به آن ردیف بودجه اختصاص داده شده است، گفت: بر اساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان، قسمتی از سایت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج و سوله و سایت ورزشی دانشگاه پیام نور یاسوج در زمینی به مساحت ۱۹ هکتار واقع در کیلومتر ۱۳ جاده یاسوج- شیراز به پارک علم و فناوری اختصاص می­ یابد.

وی ادامه داد: پس از اجرایی شدن این مصوبه، فضای فیزیکی مورد نیاز برای راه اندازی پارک علم و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد تأمین شده و موانع موجود بر سر راه تأسیس پارک استان برداشته می شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج افزود: در جلسه ماه قبل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان که با حضور معاون علمی و فناوری رئیس­ جمهور، مدیرکل برنامه­ ریزی امور فناوری وزارت علوم و معاون دانشگاه پیام ­نور برگزار شد، مقرر گردید سوله و دو ساختمان واقع در زمین­های دانشگاه­های آزاد اسلامی و پیام نور با زیربنای کل حدود ۹۰۰۰ متر مربع به پارک علم و فناوری واگذار شود.

هاشمی اظهار امیدواری کرد: با تلاش عمومی همه نخبگان استان روند راه­ اندازی پارک علم و فناوری استان تسریع شده و آرزوی دیرینه نخبگان و دانشگاهیان استان هرچه سریعتر محقق شود.

این مقام مسئول ضمن تجلیل از رهنمودهای حضرت آیت الله ملک حسینی نماینده ولی فقیه در استان، پیگیریها و تلاشهای دکتر خادمی استاندار استان و دکتر هاشمی معاون وزیر علوم و همچنین مساعدتهای معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و رئیس و معاون پژوهشی دانشگاه یاسوج ابراز داشت: با توجه به اینکه در حال حاضر ساختمانهای ذکر شده آماده بهره ­برداری نیستند، پس از اخذ مجوز پارک علم و فناوری، سوله استانداری و یک ساختمان دانشگاه به صورت امانی در اختیار پارک قرار گرفته و انشاالله زمینه بهره برداری از اقتصاد دانش بنیان برای استان فراهم خواهد شد.

هاشمی در پایان با تأکید بر خواست فناوران، نخبگان و مخترعان استان برای راه اندازی پارک علم و فناوری اذعان داشت: طی ۱۰ سال گذشته تلاش­های بسیاری صورت گرفته تا استان کهگیلویه و بویراحمد نیز دارای پارک علم و فناوری شود که امیدواریم این مهم در سال مزین به عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل با اقدامات کارساز همه مسئولین امر به تحقق برسد.

کد مطلب 3845736

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