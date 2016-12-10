تغییر تیتراژ «ماه و پلنگ» به ما اعلام نشده است/ قانونی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سریال «ماه و پلنگ» به کارگردانی احمد امینی این شب ها از شبکه سه سیما پخش می شود و سه شنبه ۱۶ آذر بیست و دومین قسمت آن پخش شد.

این سریال که تیتراژ پایانی آن را فریدون بیگدلی خوانده در ۳۵ قسمت ساخته شده است و تا پایان آذرماه پخش آن به پایان می رسد.

امروز در خبری اعلام شد وحید تاج قطعه ای را با نام «ماه و پلنگ» خوانده که قرار است از امشب ۲۰ آذرماه به عنوان تیتراژ پایانی روی آنتن شبکه سه برود. با اعلام این خبر در حالی که بیشتر از ۱۰ قسمت تا پایان سریال باقی مانده است دلیل را از مهدی روشن روان مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما جویا شدیم.

روشن روان در این باره به خبرنگار مهر گفت که از خبر منتشر شده اطلاعی ندارد ولی قرار نیست تیتراژ یک سریال در نیمه راه تغییر پیدا کند.

وی عنوان کرد: مسلما نباید پیش از اجرایی شدن اتفاقی و طی روند قانونی مصاحبه و یا خبری در این زمینه منتشر شود.

مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما در پایان درباره زمان کلید خوردن پروژه های این شبکه نیز عنوان کرد: منتظریم تا برآوردها انجام شود تا بتوانیم کارها را به تولید برسانیم.