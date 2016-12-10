خبر خوش برای هواداران بارسلونا

خبرگزاری فارس نوشت: تمدید قرارداد لیونل مسی با بارسلونا به تیتر اول خبرهای بسیاری از رسانه‌های اسپانیایی و غیر اسپانیایی تبدیل شده است.



قبل از ال‌کلاسیکوی ۲۵۶ که با تساوی یک بر یک به پایان رسید، مقامات باشگاه خیلی تلاش کردند تا قرارداد مسی را تمدید کنند، اما این اتفاق رخ نداد.



امروز برخی از رسانه‌ها در بارسلونا اعلام کردند که خورخه مسی، پدر لیونل به بارسلونا آمده تا قرارداد فرزندش را تمدید کند.



قرارداد فعلی مسی تابستان سال ۲۰۱۸ به پایان خواهد رسید و حالا زمان آن رسیده تا قرارداد این ستاره آرژانتینی با مردان کاتالونیا تمدید شود.



به نظر می رسد که مذاکرات پشت پرده در چند هفته اخیر در مورد افزایش رقم قرارداد مسی نتیجه بخش بوده و به همین دلیل پدر مسی امروز به بارسلونا آمد تا مذاکرات برای تمدید قرارداد لیونل تا پایان سال ۲۰۲۲ نهایی شود.



کریستیانو رونالدو، مهاجم پرتغالی رئال مادرید قراردادش را در سال ۲۰۱۶ با رئال تمدید کرد و طبق همین توافق درآمد وی برای هر هفته ۵۰۰ هزار پوند تخمین زده شد و حالا پدر مسی تمایل دارد که رقم قرارداد وی بیشتر از رقم قرارداد رونالدو باشد.



گفتی است که پپ گواردیولا و مقامات باشگاه منچسترسیتی سخت خواهان جذب لیونل مسی هستند و شاید ارقام نجومی ستاره آرژانتینی را به شدت وسوسه کرده باشد.



به هر حال خورخه مسی برای انجام مذاکرات نهایی مسی با بارسلونا به این شهر آمده و طبق شنیده‌ها به زودی قرارداد این بازیکن برای چند سال دیگر با باشگاه اسپانیایی تمدید خواهد شد.