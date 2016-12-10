اولین جشنواره استعدادیابی ورزشی در ایلام پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام صبح امروز با بیان اینکه این جشنواره با شرکت بیش از چهار هزار نفر از کودکان و نونهالان سنین سه تا ۱۲ سال برگزار شد، افزود: کمیته ارزیابی این رقابت ها با هماهنگی هیات های ورزشی در هر رشته ۱۰ ورزشکار نونهال مستعد را در بخش پسران و ۱۰ ورزشکار را نیز در بخش دختران شناسایی کرد.

بهروز حیدرزاده با بیان اینکه این جشنواره برای نخستین بار است که در کشور برگزار می شود و استعدادهای زیادی در این جشنواره شناسایی می شوند افزود: امیدواریم با حمایت مسئولان ارشد استان و زمینه سازی جذب حامیان مالی بتوانیم قهرمانان متعددی را در رشته های مختلف ورزشی پرورش دهیم تا برای استان و کشورمان افتخار آفرین باشند.

اولین جشنواره همگانی استعدادیابی ورزشی استان ایلام در پنج رشته‌ کاراته، تیراندازی، ژیمناستیک، ووشو، جودو از ۱۷ تا ۱۹ آذر سال جاری در ره های سنی ۳ تا ۱۲ سال برای شناسایی استعداد های برتر ورزشی در سالن شهدای قلاویزان شهر ایلام برگزار شد.

در استان ایلام بیش از ۲۵ هزار ورزشکار سازمان یافته در ۴۸ هیئت ورزشی فعالیت دارند.