هنرستان بهزاد پايگاه ظهور هنرمندان طراز اول تجسمي بود؛ گزارش مهر از پنجاه و سومين سالگرد تاسيس هنرستان بهزاد

به گزارش خبرنگار مهر، هنرستان هنرهاي تجسمي كمال الدين بهزاد سال 1332 در تهران تاسيس شد و امروز كه پنجاه و سه سال از عمر آن مي گذرد، حبيب صادقي رئيس مركز هنرهاي تجسمي و سرپرست موزه هنرهاي معاصر تهران به بازسازي و مرمت آن پرداخته است.

در ابتداي مراسم جشن 53 سالگي تصاويري از نخستين استادان و پايه گذاران اين هنرستان براي مخاطبان نمايش داده شد كه در اين ميان چهره هنرمندان نامي چون حسين طاهرزاده بهزاد، حسين شيخ، بدرآفاق وزيري، جليل ضياپور، مهدي ويشكايي، حسين كاظمي، اصغر محمدي، منصوره حسيني، جواد حميدي، محمود فرشچيان، شكوه رياضي، محسن وزيري مقدم، صادق بريراني، غلامحسين نامي و مجيد مهرگان به چشم مي خورد.

محمود جوادي پور، سيروس قائم مقامي، محمدابراهيم جعفري، مهدي حسيني، فرامرز پيلارام، رضا بانگيز، هانيبال الخاص، آيدين آغداشلو، منوچهر معتبر، ناهيد سالياني، پرويز تناولي، مسعود عربشاهي، محمدحسن شيدل و فرح اصولي نيز از ديگر استادان هنرستان هنرهاي تجسمي كمال الدين بهزاد به شمار مي روند. در اين مراسم از هنرستان كمال الدين بهزاد به عنوان يكي از اولين هنرستان هاي صنايع مستظرفه نام برده شد كه توسط كمال الملك با هدف ارتقاء و گسترش هنر تاسيس شد. دوره تحصيل در اين هنرستان چهار تا شش سال بود و رشته هايي چون مجسمه سازي، نگارگري و نقاشي در آن تدريس مي شد.

صادقي در ادامه اين مراسم درباره هنرستان بهزاد گفت: "من افتخار مي كنم كه سال ها پيش دانش آموز اين هنرستان بودم و تحت تعليم استادان پيشكسوت در عرصه هنرهاي تجسمي به فراگيري هنر پرداختم. در حال حاضر بازسازي هنرستان دخترانه كمال الدين بهزاد مراحل اوليه خود را مي گذراند و در هنرستان پسرانه بهزاد گنجينه اي ساخته و سعي كرده ايم همان احساسات و فضاي حاكم بر آتليه هاي سال هاي پيش را در اين هنرستان جاري سازيم. دكتر محمدحسين ايماني خوشخو معاون هنري وزير ارشاد نيز در بازديد از اين هنرستان قول داد كتابخانه هنرستان كمال الدين بهزاد را به كتابخانه اي معاصر تبديل كند."

محمدابراهيم جعفري هنرمند نقاش و يكي از مدرسان هنرستان كمال الدين بهزاد نيز ضمن بازگويي خاطرات قديمي گفت: "همواره بر اين اعتقاد بوده ام كه هنر نوعي بازي محسوب مي شود و من پنجاه سال خود را سرگرم اين بازي كردم و امروز فكر مي كنم باز هم اين بازي را خوب ياد نگرفته ام. هنر حس خلاقي است كه بايد هدايت شود و هنرستان هنرهاي تجسمي بهزاد اولين بستري بود كه توانست با حضور استادان گرانمايه مقدمه پرورش خلاقيت ها را فراهم كند. اين هنرستان مهد دوستي ها، راهنمايي ها و دلبستگي هاي اهل هنر بود."

ليلي تريان هنرمند قديمي عرصه هنرهاي تجسمي نيز روي سن حاضر شد و گفت: "من سال ها با حجم، گچ و سايرتكنيك ها سعي كردم پيام خود را در چارچوب هنر به تصوير بكشم. روي اين اصل نمي توانم احساسات خود را نسبت به اين مدرسه به شكل زباني نقل كنم. تنها خاطره اي كه از اين هنرستان در ذهن من باقي مانده صحنه اي از خداحافظي من بود كه بعد از سال ها تدريس اين هنرستان را ترك كردم، اما هنوز گريه هنرجويان را از ياد نبرده ام."

ناهيد سالياني هنرمند مجسمه ساز از مدرسان هنرستان هنرهاي تجسمي بهزاد در ادامه مراسم خاطرنشان كرد: "خيلي خوشحالم كه بعد از 21 سال بار ديگر دوستان و استادان خود را ملاقات مي كنم. در اين سال ها خاطرات هنرستان كمال الدين بهزاد گرد فراموشي گرفته بود، اما با برگزاري پنجاه و سومين سالگرد اين هنرستان تمام اين خاطرات زنده شد و انگار دوباره بعد از سال ها به خانه برگشته ام و احساس عجيبي كه هيچ جاي دنيا نداشتم را تجربه كردم."

فرح اصولي نيز گفت: "مدت هاست در تلاش براي طراحي يك سايت و جمع آوري عكس هاي استادان و فارغ التصحيلان اين هنرستان هستيم كه اميدوارم به زودي اين امر محقق شود. بهشت هنرستان كمال الدين بهزاد، بهشتي فراموش نشدني است. اين هنرستان توانست نقش مهمي در تربيت هنرمندان ايفاء كند. استاداني كه در كرسي اين كلاس ها به تدريس مباني هنر پرداختند تماما انسان هايي متعهد و مسئوليت پذير بودند و موفق شدند پايه هاي هنر تجسمي را در ايران بنا نهند."

بعد از اصولي، حسين خسروجردي، شريف آبادي، كاظم قرايي و مشهدي زاده نيز به عنوان اولين مدرسان اين هنرستان معرفي شدند. پنجاه و سومين سالگرد تاسيس هنرستان كمال الدين بهزاد روز پنجشنبه 30 شهريورماه در موزه هنرهاي معاصر تهران برگزار شد و در شور و شادي و ازدحام دانشجويان دانشگاههاي هنر و هنرستان هاي تجسمي پايان يافت.