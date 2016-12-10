۴۵ درصد از دارایی های بانکی کشور منجمد است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف پیش از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از یک مجتمع صنعتی در جمع خبرنگاران، گفت: آنچه که برای ما دارای اهمیت است پرداخت تسهیلات مناسب در مسیر صنعت و تولید است.

وی ادامه داد: در حال حاضر متاسفانه ۴۵ درصد از منابع بانکی کشور منجمد است و توان وارد شدن به بخش تسهیلات را ندارد در حالیکه ۹۰ درصد دارایی بانکی باید تسهیلات باشد.

رئیس کل بانک مرکزی کشور با اشاره به اینکه مطالبات بانکی غیر جاری در حال کاهش است، گفت: بدهی صنایع به بانک ها یک موضوع منطقی است که نشان از کار و تلاش دارد اما برخی از بدهی ها غیر جاری است که در اول کار دولت حدود ۱۵ درصد بوده و امروز به ۱۱ درصد رسیده است.

سیف تاکید کرد: در تلاش هستیم که این رقم به ۳ تا ۴ درصد برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، با اشاره به کمک بانک مرکزی به صنایع نیز گفت: اولویت ما کمک به صنایع کوچک و متوسط بوده که ۱۷ هزار واحد شناسایی شد و ۱۲ هزار میلیارد تومان نیز تسهیلات پرداخت گردیده است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: آنچه که مدنظر بوده رقمی حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای صنایع بود که در سال گذشته ۴۱۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شد و در سال جاری انتظار داریم به رقمی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کل بانک مرکزی کشور تا دقایقی دیگر در همایش بانک ملت کشور شرکت خواهد کرد و بعد از ظهر امروز نیز در ستاد اقتصاد مقاومتی استان حضور خواهد داشت.