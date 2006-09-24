تيم فوتبال جوانان امارات با ايران ديدار مي كند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سايت گلف نيوز، تيم امارات فردا ميزبان تيم جوانان مالزي است و در تاريخ هشتم اكتبر(16مهر) در عربستان با تيم جوانان اين كشور ديدار مي كند.

بر پايه اين گزارش، تيم جوانان امارات در تاريخ 12 و 14 اكتبر(20 و 22 مهر ماه) با تيم جوانان كشورمان ديدار خواهد كرد.

خاطرنشان مي سازد تيم جوانان كشورمان در رقابت هاي فوتبال جوانان آسيا با تيم هاي تاجيكستان، ژاپن و كره شمالي همگروه است كه رقابت هاي خود را ازهشتم لغايت بيست ويكم آذرماه جاري در ايالت بنگلورهند برگزارخواهد كرد . هدايت تيم فوتبال جوانان كشورمان را اوليويراي برزيلي برعهده دارد .