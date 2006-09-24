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۲ مهر ۱۳۸۵، ۱۰:۱۲

گلف نيوز:

تيم فوتبال جوانان امارات با ايران ديدار مي كند

تيم فوتبال جوانان امارات با ايران ديدار مي كند

به گزارش سايت گلف نيوز تيم فوتبال زير 19 سال امارات به منظور آماده سازي خود جهت حضور در رقابت هاي قهرماني جوانان آسيا طي دو ديدار دوستانه به مصاف تيم جوانان ايران خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سايت گلف نيوز، تيم امارات فردا ميزبان تيم جوانان مالزي است و در تاريخ هشتم اكتبر(16مهر) در عربستان با تيم جوانان اين كشور ديدار مي كند.

بر پايه اين گزارش، تيم جوانان امارات در تاريخ 12 و 14 اكتبر(20 و 22 مهر ماه) با تيم جوانان كشورمان ديدار خواهد كرد.

خاطرنشان مي سازد تيم جوانان كشورمان در رقابت هاي فوتبال جوانان آسيا با تيم هاي تاجيكستان، ژاپن و كره شمالي همگروه است كه رقابت هاي خود را ازهشتم لغايت بيست ويكم آذرماه جاري در ايالت بنگلورهند برگزارخواهد كرد . هدايت تيم فوتبال جوانان كشورمان را اوليويراي برزيلي برعهده دارد .

کد مطلب 384584

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