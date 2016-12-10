جلوگیری از فعالیت فروشندگان بدون پروانه/اشتغال چالش اصلی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری در هفتمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه ایران در شرایط مطلوبی در منطقه پرالتهاب خاورمیانه قرار دارد، گفت: ما در منطقهای هستیم که به دلایل متعدد، تمامی منطقه به خون و آشوب آلوده شده است. در شرق ما، کشور افغانستان، پاکستان و دیگر کشورها قرار دارند و در غرب، عراق، سوریه، لیبی وجود دارد که میبینیم حوادث بسیاری در این کشورها رخ داده است.
وی با اشاره به اینکه هر روز خون مسلمانان ریخته شده و کشورهای اسلامی ناامن میشوند، افزود: تحولات جهانی هم نگرانکننده است، تغییرات در کشورهای آمریکا و برخی کشورهای اروپایی نشان میدهد که افرادی جنگطلب با چهرهای خشن روی کار میآیند که به ما هشدار میدهد باید مراقب باشیم.
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اینکه هر تصمیمی که گرفته میشود باید بر مبنای عقلانیت و منافع ملی کشور باشد، اظهار داشت: نباید اجازه دهیم که دیگران برای ما زمین بازی ترسیم کنند و نباید این اتفاق بیفتد. وقتی گروههای تکفیری را برخی کشورها ایجاد کردند، به دنبال این بودند تا امنیت ایران را به هم بزنند اما میبینیم که امنیت خودشان بر هم خورده است.
جهانگیری ادامه داد: صهیونیسم و کشورهای وابسته به آن تصور میکنند با فشار به ایران میتوانند ما را وارد درگیری کنند. در روزهای گذشته یکی از کشورهای جنوب ایران، نخستوزیر بریتانیا را دعوت کرد تا بر علیه ایران صحبت کند، در حالی که آنها باید بدانند ایران، بزرگ منطقه است و خواه ناخواه همسایه آنها به شمار میرود.
وی با تأکید بر اینکه باید به آنها بگویم شما همسایه ایران هستید و حرف یک مقام از آن سوی دنیا، تأثیری بر شرایط شما ندارد، گفت: شما حریف ایران نیستید و نمیتوانید امنیت ما را مخدوش کنید.
معاون اول رئیسجمهور با اعلام اینکه ملت ما در تاریخ منطقه ماندگار بوده، هست و خواهد بود، تصریح کرد: در حال حاضر ایران است که اجازه نداده داعش، عراق و سوریه را ببلعد.
جهانگیری با تأکید بر اینکه باید تعامل خوب و قوی را با دنیا تعریف کنیم، گفت: ما باید به دنبال توسعه کشور باشیم و امروز ایران در مسیر صحیحی قرار گرفته و دولت هم وظیفه دارد بستر توسعه را فراهم کند.
وی یکی از مهمترین بسترها را سرمایهگذاری خارجی دانست و افزود: بخش خصوصی انتظار دارد که دولت شرایطی را به وجود بیاورد که آنها بتوانند در مبادلات با دنیا وارد شوند؛ البته ممکن است که ما با نقطه مطلوب فاصله زیادی داشته باشیم اما سیاستهای کلان اقتصادی را باید دولت به گونه ای تبیین کند که بخش خصوصی بتواند فعالیت داشته باشد.
جهانگیری، یکی از چالشهای پیشروی کشور را موضوع اشتغال دانست و گفت: این یکی از چالشهای اصلی ایران است و با حرف زدن و برگزاری جلسات حل نمیشود، بلکه راهکارش این است که شرایطی فراهم شود تا بخش خصوصی سرمایهگذاری کرده و تولید راه بیفتد.
وی با تأکید بر اینکه آنهایی که جمهوری اسلامی را هم قبول ندارند اما ایرانی هستند، باید به کمک اشتغالزایی بیایند، گفت: دولت آنقدر بزرگ شده که حقوق کارکنان خود را به سختی پرداخت میکند؛ البته تلاش دولت این بود که در بودجه مسائل کلیدی کشور حل شود که یکی از مهمترین آنها فرهنگیان هستند. ما قبول داریم که بودجه آنها کم است اما توان دولت بیش از این نیست.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اینکه یکی از مهمترین سیاست های ما اجرای اقتصاد مقاومتی است، اظهار داشت: متأسفانه به ناحق گفته میشود که مسئول اقتصاد مقاومتی، دولت است و برخی با حربههای سیاسی، از این موضوع استفاده کرده و دولت را مورد هجمه قرار میدهند؛ در صورتی که باید از تمام ظرفیتهای داخل کشور برای این موضوع استفاده کنیم و مردم باید میداندار اقتصاد کشور باشند.
وی با اعلام اینکه مردم باید جای خود را در اقتصاد مقاومتی باز کنند، گفت: نباید بازار را به دست خارجیها بسپاریم و هیأت های خارجی که به کشور آمدند، به آنها هم گفتیم که اگر برای به دست آوردن بازار آمدهاند، باید برگردند و ما نیاز به سرمایهگذاری در اقتصاد ایران داریم.
جهانگیری با اشاره به اینکه ورود هیچ کالایی از برنامه سوم توسعه به کشور ممنوع نیست، گفت: ما با ابزارهای تعرفه و مسائل فنی، واردات کالا به کشور را کنترل میکنیم.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اینکه باید از فعالیت فروشندگان بدون پروانه کسب جلوگیری کرد، گفت: ما انتظار داریم که اصناف در پدیده قاچاق کالا به ما کمک کرده و اجازه فعالیت به قاچاقچیان ندهند.
نظر شما