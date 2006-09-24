فيلم سينمايي "بوي كافور، عطر ياس" به كارگرداني بهمن فرمان‌آرا روز سوم مهرماه در حوزه هنري مركز كرج به نمايش درمي‌آيد و با نگاهي به كارنامه فيلمساز تحليل مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، روابط عمومي حوزه هنري استان تهران اعلام كرد در ششمين جلسه كارگاه نقد فيلم هاي ايراني حوزه هنري مركز كرج كه سوم مهرماه با عنوان "تماشاخانه 1" در اين مركز برگزار خواهد شد، فيلم "بوي كافور، عطر ياس" نقد و بررسي مي شود.



اين برنامه از ساعت 13 تا 16 روز دوشنبه در حوزه هنري مركز كرج بين ميدان نبوت و خيابان مطهري، ميلاد 4، شماره 35 برگزار مي شود. "بوي كافور، عطر ياس" داستان فيلمسازي را روايت مي كند كه پس از 20 سال دوري از سينما و از سر گذراندن تجربه مرگ چند نفر از نزديكانش، مي خواهد فيلمي درباره آداب مراسم تدفين در ايران بسازد. رضا كيانيان، پريوش نظريه و رويا نونهالي از بازيگران اين فيلم هستند.