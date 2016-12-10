به گزارش خبرگزاری مهر، «ماریو بالوتلی» مهاجم سابق تیم فوتبال لیورپول معتقد است که او توانایی بردن توپ طلا را دارد. این مهاجم ایتالیایی که اکنون در لیگ یک فرانسه و در تیم نیس توپ می زند، احساس می کند که مصدومیت هایش باعث شده اند تا وی از پتانسیلش عقب بماند اما روزی می تواند این جایزه را بالای سر ببرد.

بالوتلی گفت: در این لحظه «رونالدو» و «مسی» بهترین هستند و هیچ کس مثل آنها نیست. غیر ممکن است. اما اگر من سال خوب و بدون مصدومیتی داشتم، به نظرم غیر ممکن نبود که برنده توپ طلا شوم. حتی اگر روزی برنده توپ طلا شوم، فکر می کنم رونالدو و مسی بهترین هستند زیرا آنها چهار یا پنج بار برنده این عنوان شده اند.

بالوتلی که در لیورپول و همین طور میلان تنها یک گل به ثمر رسانده بود، با شش گلی که تا به اینجای فصل در لیگ یک فرانسه به ثمر رسانده است، دوباره احیا شده است.

این بازیکن ۲۶ ساله افزود: فصل قبل زیاد بازی نکردم، در نتیجه نتوانستم واقعاً گلزنی کنم و به خاطر مصدومیتم برای مدتی طولانی دور بودم. پس زمانی که احساس خوبی داشتم، بازی کردم و گل زدم. من فقط یک سری مصدومیت داشتم که چیز مهمی نبود. پس زمانی که حس خوبی دارم، گلزنی می کنم.